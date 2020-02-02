Десятки людей вышли к зданию ФСБ в поддержку обвиняемых по делу "Сети"

В Москве возле здания ФСБ на Лубянке прошли пикеты в поддержку обвиняемых по делу так называемого террористического сообщества "Сеть".
Как сообщает "МБХ медиа", в акции приняли участие около 50 человек, которые по очереди вставали с плакатами у входа. Отмечается, что среди них были глава общественной организации "За права человека" Лев Пономарёв и бывший обвиняемый по "московскому делу" Владислав Барабанов. Пикет прошёл без задержаний.
- Уголовное дело о террористическом сообществе "Сеть" было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. По нему были задержаны, а затем арестованы 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы, большинство из них – анархисты и антифашисты. По версии следствия, молодые люди создали сетевое сообщество с целью совершения терактов и свержения власти.
- Арестованные неоднократно заявляли о том, что давали признательные показания под пытками. Следственный комитет не нашёл в действиях сотрудников ФСБ ничего противоправного. В частности, по мнению СК, Виктора Филинкова били электрошокером законно, а следы на теле Ильи Капустина, пытки в отношении которого подтверждены независимой экспертизой, якобы остались не от тока, а от укусов клопов.
- Над семерыми обвиняемыми по делу "Сети" сейчас проходит суд. Для Дмитрия Пчелинцева и Ильи Шакурского, которых следствие считает организаторами сообщества, гособвинитель запросил 18 и 16 лет колонии строгого режима соответственно. Остальных обвиняемых следствие считает участниками сообщества. По соответствующей статье Уголовного кодекса прокуратура просит приговорить Антона Чернова к 14 годам колонии, Максима Иванкина и Максима Кулькова – к десяти, Василия Куксова – к девяти, Армана Сагынбаева – к шести годам. При этом свидетель обвинения Егор Зорин, чья "явка с повинной" стала поводом для возбуждения дела, признал в суде, что никаких террористических актов подсудимые не готовили.
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