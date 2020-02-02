Десятки людей вышли к зданию ФСБ в поддержку обвиняемых по делу "Сети"

В Москве возле здания ФСБ на Лубянке прошли пикеты в поддержку обвиняемых по делу так называемого террористического сообщества "Сеть".

Как сообщает "МБХ медиа", в акции приняли участие около 50 человек, которые по очереди вставали с плакатами у входа. Отмечается, что среди них были глава общественной организации "За права человека" Лев Пономарёв и бывший обвиняемый по "московскому делу" Владислав Барабанов. Пикет прошёл без задержаний.