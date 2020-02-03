В Нью-Йорке протестуют против концертов саксофониста Игоря Бутмана

Концерты российского саксофониста Игоря Бутмана в Нью-Йорке сопровождаются протестными акциями. Пикеты, организованные гражданскими активистами, выходцами из России и Украины, связаны с политической позицией музыканта: в частности, его поддержкой аннексии Крыма, агрессии против Украины и в целом курса Владимира Путина.

Акции начались еще в четверг и продолжаются на протяжении четырех вечеров – пока выступления Бутмана идут в культовом нью-йоркском джаз-клубе Blue Note. В пикетах участвует в среднем около трех десятков человек.

Нью-йоркская журналистка Юлия Городецкая рассказала Радио Свобода, что Бутман уже играл в Blue Note в 2015 году. Тогда владельцы заведения в обмен на отмену протеста предложили убрать имя Бутмана с афиши, который, по их словам, выступает "на подтанцовке" . Организаторы протестов не согласились. В этот раз в Blue Note на письма протеста и просьбы отменить концерты, хозяева клуба решили не отвечать.

По словам участников акции, в Нью-Йорк Игорь Бутман приехал не один, а привез с собой целый оркестр, а также молодых людей спортивного телосложения, которых пикетчики называют "титушками". Они пришли на концерт в одинаковых майках с портретом Бутмана и надписью "Igor Butman russian hero" ("Игорь Бутман – русский герой"). Участник акции пианист Павел Гинтов рассказал Радио Свобода, что эти молодые люди не говорили по-английски и спрашивали, что означает слово "shame" (позор), которое протестующие скандировали идущей на концерт публике. Некоторые зрители после общения с пикетчиками, решили на концерт не идти, утверждают активисты.

Режиссёр Андрей Загданский рассказал, что на одном из концертов Бутман сыграл гимн Советского Союза. "Сыграл гимн репрессиям, голодомору, пакту Молотова - Риббентропа, гимн расстрелу еврейского антифашистского комитета и расстрелу в Новочеркасске. Сыграл в том самом клубе, где выступали Майлз Дэвис и Джон Колтрейн, в моих глазах - очевидное осквернение памяти великих. Больше я в Blue Note не ходок", - сказал Загданский.

После Нью-Йорка оркестр и квинтет Игоря Бутмана отправятся в Балтимор, Чикаго, Маями и Бостон, где отменённый джаз клубом RegattaBar концерт был перенесён в русско-еврейский центр Макор. Российского саксофониста ожидают протесты и в других городах его американского тура, говорят активисты.

Бутман – гражданин России и США. Поездки американских граждан на территорию аннексированного Россией Крыма являются нарушением международных санкций. Американские активисты пытаются не допустить выступлений музыканта в США.