Кто не успел, тот опоздал. Гергиева заменили другим дирижером

К постоянным опозданиям президента России Владимира Путина на самые разнообразные мероприятия, включая переговоры на высшем уровне или аудиенции у монархов, привыкли даже главы государств и правительств. Такими же привычными для дирекций и публики самых известных оперных театров и концертных залов мира стали за последние двадцать лет опоздания другого знаменитого россиянина – дирижера Валерия Гергиева.

Последнее такое опоздание, на "Лоэнгрина" в Венской государственной опере 19 января, закончилось заменой Гергиева на другого дирижера. Объявление об этом директора театра собравшаяся в зале публика приветствовала аплодисментами. В январе Гергиев должен был четыре раза дирижировать оперой "Лоэнгрин" в Вене – спектакль 19 января был последним в этой серии. Известно, что Гергиев опоздал на 20 минут и на третий спектакль, 16 января.

В зале его ждут 2200 человек, а на сцене, в оркестровой яме и за кулисами работают около 400 человек. Мы не можем себе позволить второй раз его ждать

В пресс-службе Венской оперы в ответ на просьбу Радио Свобода пояснили, что решение о замене Гергиева было принято не "в последний момент" или "за пять минут до начала", как написали некоторые средства массовой информации, а заблаговременно, "когда стало очевидным, что маэстро не успевает на спектакль". Глава пресс-службы Андрэ Комплуа высказал предположение, что опоздание связано с задержкой авиарейса, которым Гергиев должен был прибыть в Вену. От каких-либо других комментариев в пресс-службе Венской оперы отказались.

Среди тех, кто пришел 19 января в Венскую оперу слушать "Лоэнгрина", был музыкальный и оперный критик Алексей Парин. По нашей просьбе он прокомментировал случившееся.

– В 17:00, когда должен был начаться спектакль, на сцену вышел директор театра [Доминик] Майер, который на своем немецком с французским акцентом сказал: "Валерий Гергиев, как и три дня назад, опаздывает. Вместе с тем мы понимаем, что в зале его ждут 2200 человек, а на сцене, в оркестровой яме и за кулисами работают около 400 человек. Мы не можем себе позволить второй раз его ждать. Поэтому мы выйдем из положения и дирижировать сегодняшним спектаклем будет Михаэль Гютлер. Мы надеемся, что все будет хорошо, вы будете довольны". В зале – страстные аплодисменты. Майер уходит, выходит Михаэль Гютлер, встает за пульт и начинает дирижировать.

Это были аплодисменты дисциплине

Надо сказать, что более десяти лет назад в Париже, тоже на "Лоэнгрине", была совершенно такая же история. Гергиев опоздал один раз, спектакль через 20 минут все-таки начали, а когда он опоздал второй раз, его заменили. Причем в первый раз интендант театра вышел и сказал, что задержка связана с техническими проблемами, из-за чего на него очень обиделся технический директор театра. Второй раз, когда уже было понятно, что дело опять тухлое и Гергиев опять опаздывает, госпожа Вальтрауд Майер, которая пела Ортруду, сказала, что "либо мы начинаем прямо сейчас и тогда я буду петь, либо тогда, если мы будем ждать, будет Гергиев, но не будет Вальтрауд Майер". Она международная примадонна. Тогда интендант театра Жерар Муртье сказал: "Нет, мы начинаем спектакль". И дирижировал все тот же Михаэль Гютлер.

Есть еще одна история, свидетелем которой я тоже был, – в Большом театре. Шли гастроли Мариинского театра, и если я правильно помню, был спектакль "Фауст". В программках, на афишах было написано, что дирижер – Валерий Гергиев. Но за пульт вышел совсем не он, а один из дирижеров Мариинского театра. При этом нигде не было объявлено, что дирижирует не Гергиев. Поэтому непосвященная публика думала, что она слушает дирижирование Валерия Гергиева. Вот такие истории. Еще одна история про Гергиева – на Байройтском фестивале прошлого года. Я был на премьере "Тангейзера", которым дирижировал Гергиев. Он опоздал на одну из репетиций, и репетицию проводил другой дирижер.

– Тогда ведь, насколько я помню, Гергиева еще и обвиняли в том, что он не готов к постановке. Что его интерпретация очень сырая. Была какая-то разгромная рецензия в немецкой прессе. Правда, потом я также слышал, что это совсем не так.

– Я совершенно не разделяю этой критики, потому что я знаю работу Валерия Гергиева и знаю его работы в театре. Он привозил недавно в Москву в концертном исполнении "Тангейзера" с Мариинским театром, и это была очень серьезная работа. И что касается Байройта, я с этим мнением совсем не согласен. У немецких критиков есть установка, она социально-политически направленная. Поскольку Валерий Гергиев поддерживает режим, который существует в России, то его принято критиковать. Но, мне кажется, критиковать надо профессионально. С точки зрения профессиональной у Валерия Гергиева с дирижированием в Байройте – и на генеральной репетиции, и на премьере – все было в полном порядке. Писали, что были многочисленные возгласы "бу" после его выхода. На самом деле это не так. Два-три человека крикнули вяло "бу", а остальные были очень довольны. Качество дирижирования Гергиева бывает разным, но в Байройте в прошлом году оно было на высоком уровне.

О его опозданиях все знают уже давно, уже лет двадцать

– Вы начали с того, что на спектакле в Вене 19 января, который должен был начаться в 17 часов, директор театра вышел и сказал, что маэстро Гергиев опаздывает, "как и три дня назад".

– На предыдущий спектакль "Лоэнгрин" Гергиев тоже опоздал, он начался на 20 минут позже.

– Еще вы упомянули об аплодисментах, когда стало известно о замене. Это были аплодисменты, поддерживающие позицию театра?

– Я думаю, что это были аплодисменты дисциплине. Все-таки европейская публика очень дисциплинированна, а русские артисты часто бывают недисциплинированны. В театре был аншлаг благодаря тому, что Гергиев должен был дирижировать. Гергиев, конечно, является одним из топовых дирижеров. И главную партию пел поляк Петр Бечала, абсолютно выдающийся тенор. Но европейская публика любит дисциплину, она приходит вовремя, в пять часов театр был заполнен. И публика хочет, чтобы все начиналось вовремя. Это были аплодисменты дисциплине.

– Я написал в пресс-службу Венской оперы и получил довольно сдержанный ответ: "Когда стало известно, что Валерий Гергиев не успевает на спектакль, своевременно было принято решение о его замене". Я спросил, почему он опоздал, и ответ был: "Насколько мы знаем, это была задержка авиарейса". Вот такой короткий ответ. И оставлен без ответа вопрос, ждет ли Венская опера каких-то извинений от Гергиева...

– Будучи профессиональным журналистом в этой сфере, я не очень понимаю ваше недоумение. Вам дали формальный ответ, и другого ответа не должны были дать. Это внутреннее дело, это знают "свои", и никто вам про свои внутренние дела рассказывать не будет. И вы ничего не узнаете, если, конечно, у вас там нет своего шпиона.

– Как вы считаете, произошедшее в Вене 19 января – это скандал, заслуживающий серьезного внимания? Или стоит просто отметить про себя, что такое случается, но не более того? Тем более Гергиев, как вы упомянули, один из лучших дирижеров мира.

– Во внутреннем мире оперного театра это воспринимается как рядовое явление. Про то, что Гергиев опаздывает, знают все. Он дирижировал спектакли в Большом театре, когда там гастролировал Мариинский, как говорят, "в одном ботинке" – на полчаса опоздав и не успевая фактически надеть второй ботинок. О его опозданиях все знают уже давно, уже лет двадцать. Поэтому, в принципе, ничего нового не произошло. Для Венской оперы, поскольку у нее был "в запасе" Гютлер, с которым, видимо, договорились еще в тот раз, когда было первое опоздание, тоже ничего страшного не произошло. Будет ли это влиять на дальнейшие приглашения Гергиева в Вену и в другие оперные дома? Думаю, что нет, потому что есть такой фактор, как деньги. Который работает во всех областях: и в политике, и в бизнесе, и где угодно. И в шоу-бизнесе тоже.