Правительство ужесточит ограничения при госзакупках иностранных товаров

Вице-премьер Юрий Борисов заявил о недостаточных объемах госзакупок российской продукции и раскритиковал предложения министерства финансов и Федеральной антимонопольной службы по исправлению ситуации. Эти меры не обеспечивают в полной мере приоритет закупки продукции отечественного производства, пишет РБК со ссылкой на протокол проведенного 23 января Борисовым совещания по этой теме.

В конце 2019 года, после требования президента Владимира Путина представить "четкие, понятные и внятные предложения по расширению участия предприятий оборонки в реализации нацпроектов", Борисов предложил законодательно обязать госзаказчиков приобретать у российских поставщиков не менее 50% объема продукции, в том числе закупаемой в рамках выполнения работ, а также ввести квотирование закупок отечественной продукции.

Предложения Минфина и ФАС по увеличению госзакупок отечественной продукции предполагают расширение списка товаров, при закупке которых установлен запрет допуска иностранной продукции; запрет на установление дополнительных характеристик товаров и услуг; переход с принципа "третий лишний" (если есть два предложения от российских производителей, то заявка на поставку иностранных товаров исключается) на "второй лишний" (исключается иностранная заявка при наличии хотя бы одной российской).

Борисов усомнился в эффективности этих мер. Кроме того, у Минфина нет достоверной статистики о фактически приобретенной в рамках госзакупок отечественной продукции. В протоколе совещания отмечается, что информация, которую предоставил ранее Минфин, — о том, что средняя доля закупок российской продукции составляет 88%, — является некорректной, так как "относится только к продукции машиностроения".

Борисов привел жалобу "Ростеха" на то, что компании госкорпорации из радиокластера в 2019 году выиграли 183 конкурса по радиоэлектронной продукции из 371. Борисов обратил внимание, что на закупки распространялись преференции по цене и принципу "третий лишний". Среди причин такого положения вещей вице-премьер указал "преднамеренный демпинг" со стороны иностранных производителей и более высокую себестоимость российской продукции

В аппарате вице-премьера сообщили, что предлагается дополнить законодательство такими системными мерами, как квотирование госзакупок российских товаров: "Проектом закона планируется дать правительству право устанавливать квоты по отраслевому принципу, исходя из достигнутого уровня и имеющегося задела по отечественной продукции".