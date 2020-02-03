ВЦИОМ: большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию

79 процентов россиян назвали предложенные Владимиром Путиным поправки в Конституцию важными, 16 процентов считают иначе. Наибольшее одобрение вызвали социальные инициативы. Так 91 процент россиян поддерживает предложение закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий и других социальных выплат и установление МРОТ не ниже прожиточного минимума. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), с которыми ознакомился РБК.

Респондентам задавали вопрос, как они относятся к внесению тех или иных изменений в Конституцию и предлагали выбрать один из вариантов ответа: "скорее положительно", "скорее отрицательно", "скорее безразлично" и "затрудняюсь ответить".



87 процентов опрошенных поддерживают предложение увеличить ценз оседлости для кандидатов в президенты до 25 лет, 68 процентов высказались за запрет иностранного гражданства для депутатов, губернаторов и других госслужащих.

Возможное исключение из Основного закона слова "подряд" применительно к срокам полномочий президента заслужило положительную оценку 66 процентов респондентов. Об отрицательном отношении сообщили 15 процентов опрошенных.

63 процента россиян скорее положительно отнеслись к возможности установить приоритет российской Конституции над международными договорами, 14 процентов — скорее отрицательно.



Согласно опубликованному в конце января опросу "Левада –центра", 47 процентов россиян полагают, что предложенные президентом поправки в Конституцию вносятся в интересах самого Владимира Путина, чтобы расширить его полномочия и позволить ему остаться у власти и после 2024 года.

При этом, на вопрос социологов о том, слышали ли они что-либо о поправках в Конституцию, 22 процента респондентов заявили, что "хорошо осведомлены", 58 процентов - "что-то слышали", 20 процентов - "слышат первый раз".