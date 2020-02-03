Правительство РФ из-за коронавируса перенесёт сроки форума в Сочи

Правительство России перенесёт сроки проведения инвестиционного форума в Сочи из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Об этом на встрече с вице-премьерами сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин. Ранее с предложением отменить в этом году форум в Сочи к Мишустину обратились его заместители Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко.

По словам Чернышенко, из 4000 зарегистрированных участников около 500 – иностранцы, из которых половина приходится на страны, в которых официально зарегистрированы случаи заражения коронавирусом.

Премьер также поручил компенсировать расходы, понесенные организаторами форума. Инвестиционный форум в Сочи проводится с 2002 года.В этом году он был запланирован на 12–14 февраля. Организатором мероприятия является "Росконгресс", а среди спонсоров – ВТБ, Сбербанк, ВЭБ, "Газпром", "Россети" и "Аэрофлот".

По официальным данным, в России выявлено двое зараженных коронавирусом. Это - граждане Китая, находящиеся в Забайкалье и Тюмени. Среди мер, которые российские власти приняли для предотвращения угрозы распространения вируса — ограничение авиаперелётов и приостановка пассажирского железнодорожного сообщения с Китаем. Кроме того, правительство России внесло новый коронавирус в перечень опасных заболеваний. Иностранцев, у которых выявили заражение, могут выслать из страны.

Ранее Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса международной чрезвычайной ситуацией.

По данным на утро 3 февраля, в Китае от новой вирусной инфекции умер 361 человек, еще один человек – на Филиппинах. В Китае выявлено более 17 тысяч заболевших. За пределами КНР подтверждены 182 случая заражения вирусом нового типа.

В понедельник торги на китайских биржах после завершения новогодних каникул начались с рекордного падения, показав худший результат почти за 13 лет. Об этом сообщает газета Financial Times. Инвесторы озабочены эпидемией коронавируса нового типа.