СКР обнаружил 2 тысячи случаев фальшивых детских прививок

Более 2000 детей остались без прививок от гриппа: Следственный комитет обнаружил их медицинские карты с пометками о вакцинации, которая на самом деле не проводилась. Об этом со ссылкой на источник в СКР и близкого к ведомству собеседника пишет РБК.

Свидетельства о фальшивых прививках, по информации издания, нашли в московской детской поликлинике № 11 в Медведково. Против её руководства возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Общий материальный ущерб, по версии следствия, составил 532 400 рублей. Максимальное наказание за такое нарушение — лишение свободы на срок до шести лет. Производство против врачей завели 1 февраля, говорит один из источников РБК. Речь идет о событиях 2018 года. На нарушения при вакцинации в прокуратуру пожаловались другие сотрудники поликлиники.

Проверяя эту информацию, работники надзорного ведомства обнаружили 2 120 детских медицинских карт с «подложными записями о согласии родителей на проведении вакцинации», рассказал источник. Фактически эти прививки детям не делали, говорит он, отмечая, что эту информацию подтвердили также их родители. Всего в 2018 году, согласно материалам дела, для поликлиники № 11 выделили 32 160 доз вакцин "Совигрипп" для прививок, замечает РБК. Официально в Следственном комитете и прокуратуре эту информацию не комментировали.

Главный врач столичной детской поликлиники № 11 Юлия Касьянова информацию об уголовном деле против сотрудников учреждения отрицает, пишут "Открытые медиа".