ВОЗ сообщила о возвращении кори в четыре европейские страны

Четыре европейские страны лишились статуса победивших корь. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения. По данным ВОЗ, болезнь вернулась в Албанию, Грецию, Чехию и Великобританию, сообщается на сайте организации.

За первое полугодие 2019 года в Европе отмечены около 90 тысяч случаев заражения корью, это больше, чем за весь 2018 год, говорится в сообщении ВОЗ. Возвращение болезни может приводить к смертельным случаям.

В среду глава Национального центра по иммунизации США Нэнси Месонье заявила, что в ближайшее время статуса страны, победившей корь, могут лишиться Соединённые Штаты, передавал CBS. Во всем мире с января было подтверждено более 360 000 случаев кори, что является самым высоким показателем с 2006 года. Наиболее пострадавшими странами ВОЗ называет Конго, Мадагаскар и Украину.

В России в 2018 году болезнью заразились более 2500 тысяч человек, сообщал Роспотребнадзор. Министерство просвещения предложило запретить детям, не прошедшим вакцинацию, ходить в школу, в начале апреля в Минздраве сообщили о работе над законопроектом о запрете публичных призывов к отказу от прививок.

Причём тут антипривочники?

В 2019 году Всемирная организация здравоохранения назвала отказ от прививок глобальной угрозой здоровью. Эксперты однозначно связывают вспышку заболевания с распространением идеологии отказа от вакцинации.

В начале марта социальная сеть Facebook анонсировала, что будет бороться с пропагандой против прививок после рекомендаций американских законодателей. Компания будет снижать рейтинг страниц, показывающих такую информацию, и запретит рекламу таких страниц. Книги и фильмы против прививок отказался продавать крупнейший в мире интернет-магазин Amazon. Видеосервис Youtube запретил монетизировать такие видео.

В большинстве случаев люди отказываются от иммунизации, опасаясь за своё здоровье или здоровье близких. В частности, распространено мнение, что вакцинация может спровоцировать у детей аутизм. В марте научный журнал Annals of Internal Medicine опубликовал исследование, согласно которому вакцина против кори, паротита и краснухи (MMR) не увеличивает риск аутизма и других расстройств аутистического спектра, не является провоцирующим фактором для детей с повышенной предрасположенностью к ним и не вызывает рост заболеваемости ими в будущем. Исследование проведено на выборке более чем в 657 тысяч детей.