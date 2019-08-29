ВОЗ сообщила о возвращении кори в четыре европейские страны

Четыре европейские страны лишились статуса победивших корь. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения. По данным ВОЗ, болезнь вернулась в Албанию, Грецию, Чехию и Великобританию, сообщается на сайте организации.
За первое полугодие 2019 года в Европе отмечены около 90 тысяч случаев заражения корью, это больше, чем за весь 2018 год, говорится в сообщении ВОЗ. Возвращение болезни может приводить к смертельным случаям.
В среду глава Национального центра по иммунизации США Нэнси Месонье заявила, что в ближайшее время статуса страны, победившей корь, могут лишиться Соединённые Штаты, передавал CBS. Во всем мире с января было подтверждено более 360 000 случаев кори, что является самым высоким показателем с 2006 года. Наиболее пострадавшими странами ВОЗ называет Конго, Мадагаскар и Украину.
В России в 2018 году болезнью заразились более 2500 тысяч человек, сообщал Роспотребнадзор. Министерство просвещения предложило запретить детям, не прошедшим вакцинацию, ходить в школу, в начале апреля в Минздраве сообщили о работе над законопроектом о запрете публичных призывов к отказу от прививок.
Причём тут антипривочники?
В 2019 году Всемирная организация здравоохранения назвала отказ от прививок глобальной угрозой здоровью. Эксперты однозначно связывают вспышку заболевания с распространением идеологии отказа от вакцинации.
В начале марта социальная сеть Facebook анонсировала, что будет бороться с пропагандой против прививок после рекомендаций американских законодателей. Компания будет снижать рейтинг страниц, показывающих такую информацию, и запретит рекламу таких страниц. Книги и фильмы против прививок отказался продавать крупнейший в мире интернет-магазин Amazon. Видеосервис Youtube запретил монетизировать такие видео.
В большинстве случаев люди отказываются от иммунизации, опасаясь за своё здоровье или здоровье близких. В частности, распространено мнение, что вакцинация может спровоцировать у детей аутизм. В марте научный журнал Annals of Internal Medicine опубликовал исследование, согласно которому вакцина против кори, паротита и краснухи (MMR) не увеличивает риск аутизма и других расстройств аутистического спектра, не является провоцирующим фактором для детей с повышенной предрасположенностью к ним и не вызывает рост заболеваемости ими в будущем. Исследование проведено на выборке более чем в 657 тысяч детей.
Гражданин Украины Роман Сущенко, осужденный в России по обвинению в шпионаже, перевезли из колонии в Кировской области в изолятор "Лефортово" в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию.
Правозащитники подтвердили, что сейчас в "Лефортово" находится более 30 украинских заключённых. Среди них 24 моряка, захваченных в ноябре прошлого года в Керченском проливе. Ранее правозащитники сообщили, что в "Лефортово" перевели пятерых украинских заключённых – Владимира Балуха, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Павла Гриба и Николая Карпюка. Официального подтверждения от администрации СИЗО не поступало. Адвокаты от комментариев отказались.
Ранее в июле омбудсмены России и Украины передали друг другу списки для обмена заключёнными. Они договорились, что обратятся к президентам своих стран с просьбой об их помиловании. В украинском списке 150 человек, среди них и пятеро заключённых, которых, предположительно, перевезли в Москву.
Продавщица, у которой Владимир Путин купил мороженое во время посещения авиасалона МАКС, больше там не работает, сообщает "Московский комсомолец".
Журналисты специально поехали в Жуковский, чтобы купить мороженое на том же месте, на котором покупал его президент России, но не обнаружили ни лотка с продукцией, ни женщины, которая продавала товар. Другие продавщицы утверждают, что ничего не знают о ней.
МК отмечает, что на МАКС-2019, несмотря на множество лотков по продаже мороженого, отсутствуют купленные Путиным вологодский пломбир и пломбир "Коровка из Кореновки".
Ранее СМИ обратили внимание на то, что при посещении авиасалона МАКС Владимир Путин приобрёл мороженое у молодой женщины, которая продавала его президенту России на том же месте ровно два года назад. Пользователи соцсетей высмеяли ситуацию и задались вопросом, в каком звании находится продавщица и повышено ли оно после успешно выполненного второй раз подряд задания.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил совпадение тем, что на авиасалоне каждый год работают одни и те же компании.
Новые скафандры российских космонавтов не позволят им соблюдать предполётную традицию и мочиться на колесо автобуса перед стартом. Об этом в четверг сообщило государственное агентство "РИА Новости". Экипажи советских, а затем российских пилотируемых кораблей делают это с 1961 года, повторяя предполётное действие первого космонавта – Юрия Гагарина.
Гагарин справил нужду перед своим стартом 12 апреля 1961 года. После этого этот ритуал повторяют почти все космонавты-мужчины, стартующие с Байконура. Журнал "Популярная механика" уточнял, что мочиться нужно на заднее правое колесо автобуса, доставляющего космонавтов на стартовый комплекс. Для этого автобус специально останавливается в километре от старта, писала "Комсомольская правда". "Популярная механика" писала, что некоторые женщины-космонавты привозили с собой бутылку с мочой, чтобы присоединиться к традиции.
В спасательных скафандрах "Сокол-М", разработанных для перспективного российского космического корабля "Федерация" (по плану, будет готов к 2024 году), не предусмотрены ширинки, а значит, космонавты не смогут исполнить ритуал. На современных скафандрах существует специальная шнуровка, созданная специально под этот случай, утверждает РИА Новости. Когда космонавты получат новые скафандры – не сообщается.
Что ещё делают российские космонавты перед стартом
В день старта космонавты выходят из гостиницы под песню группы "Земляне" "Земля в иллюминаторе", – утверждает "Комсомольская правда".
Незадолго до старта все космонавты смотрят в учебном центре фильм Владимира Мотыля "Белое солнце пустыни". На нём они учатся операторской работе, писало агентство "РИА Новости".
За 48 часов до старта, при выкатке ракеты космонавтам запрещено на неё смотреть, зато они обязаны в этот день постричься, утверждала "Популярная механика".
"Традиции – очень важны! Это я как медик заявляю, – цитировала "Комсомольская правда" врача Центра подготовки космонавтов Сергея Савина. – И дело не в том, дурацкие они или нет, надоело экипажам смотреть "Белое солнце пустыни" или нет. Конечно, космонавты нервничают перед стартом. И тут важно, чтобы они соблюдали ритуалы и понимали – и они сделали точно то же самое, что и их предшественники, у которых были удачные полеты".
Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал на своём сайте доказательство того, что руководитель московского отделения "Единой России" и заместитель председателя Мосгордумы Андрей Метельский ведёт предпринимательскую деятельность. По данным ФБК, он является хозяином столичного мотосалона "Альпин" – официального дилера техники Yamaha.
Навальный опубликовал протоколы показаний шестерых сотрудников "Альпина", которые те дали в ходе судебного слушания в начале 2019 года. Суд разбирал конфликт между бывшими и нынешними собственниками мотосалона.
Согласно этим показаниям, Метельский стал собственником "Альпина" в 2015-м году. К этому моменту он уже 19 лет находился на госслужбе. Сотрудники мотосалона утверждают, что чиновник "единолично принимал решения" и давал коллективу "указания" по ведению бизнеса, которые были "обязательными к исполнению". "Без его ведома не делалось ничего", – говорят в своих показаниях свидетели.
Также они утверждают, что в первый год своей работы глава московского отделения "Единой России" появлялся в мотосалоне каждый день.
Сам Метельский объяснял в суде, что регулярно заезжал в салон, поскольку занимался мотокроссом и ремонтировал в "Альпине" свою технику. Навальный указывает, что за последние десять лет в декларациях Метельского отсутствует какая-либо техника, которую в теории можно было бы ремонтировать в мотосалоне.
Отдельно глава Фонда борьбы с коррупцией отмечает, что формальным собственником "Альпина" является бывший депутат Мосгордумы и помощник Метельского Пётр Ивановский.
В июле ФБК опубликовал расследование, в котором утверждалось, что Метельский неофициально владеет недвижимостью в Москве и несколькими гостиницами в Австрии на общую сумму почти в шесть миллиардов рублей. Официальным владельцем гостиничного бизнеса также значился Ивановский.
Фонд борьбы с коррупцией направил заявления в прокуратуру, МВД, ФСБ и Следственный комитет России с требованием лишить Метельского депутатского мандата и завести на него уголовное дело, так как, по утверждению Навального, он не имеет права вести бизнес.
В интервью для радиостанции "Эхо Москвы" Метельский заявил, что не является владельцем мотосалона и назвал Навального неудачником. По словам политика, он будет защищать свою честь и достоинство в суде. Метельский связал опубликованный Навальным материал с политической борьбой перед выборами в Мосгордуму и проектом "Умное голосование".
В ходе опроса только 32% жителей России правильно указали, когда началась Вторая мировая война. Ещё 52% опрошенных считают, что она началась в 1941 году. 6% респондентов назвали другие даты, сообщил 29 августа ВЦИОМ.
Главной причиной начала Второй мировой войны россияне назвали борьбу за ресурсы и сферы влияния. Так ответило 14%. Ещё 13% считают причиной войны желание Германии добиться мирового господства. Каждый десятый думает, что причина войны в том, что Германия хотела захватить Россию. 7% считают, что виноваты разногласия между странами и мировая политика. Всего 4% назвали причиной войны заключение пакта Молотова – Риббентропа о ненападении Германии и СССР друг на друга.
Большинство жителей страны знают основных союзников СССР в войне: так, США назвали 59%, Великобританию – 53%, о Франции вспомнили 31%. При этом 2% считают, что в числе союзников была и Италия. Эта же страна занимает третью позицию среди врагов СССР – с 29%, на первом месте Германия – 77%, на втором Япония – с 38%. При этом 5% респондентов в числе противников Советского Союза обнаружили США, а 3% в этом качестве назвали Великобританию.
В сообщении отмечается, что за десять лет сократилась доля россиян, считающих, что вклад СССР в победу в этой войне был "основным". Сейчас таких 69%, в 2009 году их было 86%. Десять лет назад большую роль за США оставляли 4% россиян, сейчас только 1% считают, что эта страна внесла наибольший вклад в победу.
23 августа министры иностранных дел Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Румынии выступили с совместным заявлением по случаю 80-летия подписания пакта Молотова – Риббентропа. Они призвали правительства всех стран не забывать о преступлениях идеологий нацизма и сталинизма и стремиться к тому, чтобы они больше никогда не повторились.
Тверской суд Москвы арестовал на 10 суток оппозиционного политика Илью Яшина. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода из зала суда.
Накануне Яшина задержали на выходе из спецприёмника, где он провёл уже более месяца в связи с акциями за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. По версии правоохранительных органов, политик на своей личной странице призывал к участию в несогласованной акции 3 августа, опубликовав сообщение 29 июля.
Адвокат политика Вадим Прохоров заявил, что в материалах дела нет акта осмотра страницы его подзащитного. Последний, по словам юриста, не мог ничего опубликовать в тот день, поскольку уже был задержан.
Прапорщик полиции по фамилии Любезный в своём рапорте утверждает, что 29 августа "обнаружил" Илью Яшина на территории спецприёмника. Адвокат Прохоров подчеркнул, что этот второй рапорт абсолютно идентичен предыдущему, а автозак приехал к спецприёмнику задолго до освобождения Яшина.
В ходе сегодняшнего заседания Яшин заявил отвод судье Марии Сизинцевой. Она ранее отправила в СИЗО одного из обвиняемых по "московскому делу" – 24-летнего Павла Устинова, а также участвовала в процессах против "Мемориала" и журнала The New Times.
Илья Яшин считает, что Сизинцева действует предвзято и заинтересована в исходе дела. Заявленный политиком отвод она отклонила. В знак протеста Яшин отказался участвовать в судебном процессе и отвечать на дальнейшие вопросы судьи.
В Москве неизвестные облили грязью незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь. Это произошло у подъезда её дома. У себя в Твиттере юрист Фонда борьбы с коррупцией написала, что в момент нападения садилась в такси. Грязь попала ей на одежду и в салон машины.
Происходящее снимал на видео молодой человек, которого Соболь считает сотрудником структуры, связанной с Евгением Пригожиным. Юрист ФБК напомнила, что ранее аналогичным нападениям подвергались сборщики подписей за её участие в выборах.
Накануне Любовь Соболь объявила в YouTube-канале "Навальный Live" о проведении шествия по бульварам в центре Москвы 31 августа. Акция будет направлена на поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму и обвиняемых по уголовному делу о массовых беспорядках в столице. Мероприятие уже не согласовано мэрией города.
Вашингтон надеется найти общий язык с Минском в вопросах соблюдения прав человека и нераспространения оружия. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на переговорах с президентом Белоруссии.
Александр Лукашенко в свою очередь подчеркнул, что Белоруссия всегда выступала за нормализацию отношений с Соединенными Штатами и хочет начать отношения "с чистого листа".
Отношения двух государств обострились после президентских выборов в Белоруссии в 2006 году. Тогда Вашингтон обвинил Минск в нарушении прав человека и ввёл санкции.
В 2015 году Лукашенко допустил наблюдателей на выборы и освободил часть политзаключенных. После этого США частично приостановили санкции.
Болтон стал самым высокопоставленным представителем властей США из всех, кто посещал Белоруссию за последние 20 лет. Детали переговоров пока не раскрываются. СМИ ранее сообщали, что Минск заинтересован в покупке американской нефти.
Ранее сегодня Болтон встретился с президентом и премьер-министром Молдавии. По итогам встречи советник рассказал, что США готовы помочь стране в укреплении безопасности.
На мобильные телефоны жителей Москвы приходят СМС с приглашением на концерт, который, согласно рассылке, должен состояться на проспекте Академика Сахарова 31 августа в 14:00. В этот же день оппозиция планирует провести шествие в центре Москвы.
На СМС-рассылку от департамента информационных технологий мэрии обратили внимание "МБХ медиа" и блогер Илья Варламов, читатели которых прислали им скриншоты соответствующих сообщений. В них москвичей призывают "не проспать тусу", в которой примут участие певец Егор Крид, рэпер Мот и Ольга Бузова.
Ранее мэрия Москвы в дни протестных акций так же экстренно устраивала различные мероприятия.
3 и 4 августа в Парке Горького был организован фестиваль "Шашлык Live". При этом для многих артистов, заявленных на афише, участие в нём стало полной неожиданностью. Впоследствии группы "Браво", "Ногу Свело!", Tequilajazzz и заявленный как ведущий фестиваля Алексей Кортнев отказались выступать на мероприятии.
10 августа, когда в Москве проходил самый многочисленный за последние годы митинг оппозиции на проспекте Сахарова, собравший более 50 тысяч человек, власти организовали в Парке Горького фестиваль Meat & Beat, на котором выступили Егор Крид, группа "Градусы", Бьянка и другие поп-артисты. Мэрия отчиталась о 52 тысячах зрителей, посетивших фестиваль, однако на видеозаписях, сделанных очевидцами, видно, что людей на нём практически нет.
На 31 августа оппозиция подавала в мэрию несколько заявок на проведение шествий и митингов, в том числе – на проспекте Сахарова. Власти Москвы все заявки отклонили, после чего один из незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, Любовь Соболь, призвала москвичей выйти 31 августа в 14:00 к памятнику Грибоедову возле метро "Чистые пруды" и пройти мирным шествием до Пушкинской площади. Соболь отметила, что у протестующих есть законное право сделать это.
В Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального определились, кого поддержат на предстоящих выборах в Мосгордуму. На сайте msk.vote опубликованы фамилии 45 политиков, за которых ФБК, как утверждается, предлагает голосовать своим сторонникам. Среди них 35 представителей КПРФ, шесть человек от "Справедливой России", трое членов "Яблока" и одна самовыдвиженка.
На ресурс накануне обратили внимание "Открытые медиа". "Мы не публиковали и не планируем публиковать никаких списков. Фамилии всех кандидатов будут только на сайте "Умного голосования", – заявила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш, но фамилии из обнародованного списка никак не прокомментировала. Собеседник Радио Свобода в ФБК отмечает, что список еще может корректироваться.
На сайте так называемого "Умного голосования" – предвыборного проекта ФБК – никаких списков не опубликовано. Ресурс лишь предлагает заполнить небольшую форму. "Чтобы точно знать, кто будет кандидатом именно на вашем участке, нам нужен ваш адрес регистрации по месту жительства вплоть до дома. Мы всё выясним и посчитаем, а перед выборами пришлём вам рекомендацию, как проголосовать, чтобы ваш голос на что-то влиял", – говорится в описании. Чтобы пройти регистрацию, нужно принять оферту компании "Страна приливов" на обработку персональных данных. Юрлицо зарегистрировано в том же бизнес-центре, где находится ФБК, а в качестве гендиректора и единственного владельца указан юрист фонда Евгений Замятин.
Ресурс https://msk.vote/, на котором обнародован список кандидатов, которых якобы поддерживают в ФБК, с Навальным никак не связан. Данные о том, кто зарегистрировал ресурс, скрыты в сервисе Whois. Известно лишь, что сайт появился в конце сентября 2018 года, то есть за два месяца до того, как было объявлено о запуске "Умного голосования". В тот же день был зарегистрирован сайт 2019.vote, который указан на портале “Умного голосования”.
Самая многочисленная группа – это представители КПРФ. В основном это политики, у которых уже есть опыт работы на местном уровне: например, бывший глава подмосковного поселка Андреевка Иван Ульянченко, муниципальный депутат из района Восточное Дегунино Петр Звягинцев, глава муниципального округа Сокол Николай Степанов, профсоюзный работник Юрий Дашков, действующий депутат Мосгордумы Николай Зубрилин или бывшие депутаты Госдумы Александр Потапов и Константин Лазарев. Их успехи в нижней палате парламента были, впрочем, весьма скромными: Госдума одобрила только три законопроекта из 36, под которыми поставил свою подпись Потапов, и один из 15 в случае с Лазаревым. Нескольких кандидатов в ФБК предлагают поддержать на основе их результатов на выборах в Мосгордуму в 2014 году: это, например, Олег Шереметьев и Елена Янчук.
Есть, впрочем, и те, кто до сих пор не был напрямую связан с политикой: реаниматолог Сергей Десяткин, федеральный судья Перовского суда Москвы в отставке Сергей Савостьянов, который за три года своей работы рассмотрел 4987 дел (из них, как следует из данных Мосгорсуда, больше 2,5 тысяч в рамках гражданского производства и ни одного уголовного дела), актер Андрей Орел.
Некоторых кандидатов в ФБК поддержали на том основании, что, как утверждается, только у них есть шанс составить конкуренцию кандидатам от мэрии. Например, Александр Ефимов, по замыслу сторонников Навального, должен побороться в одном округе с Алексеем Шапошниковым, председателем Мосгордумы, у которого ФБК нашел семикомнатный пентхаус.
Большинство остальных кандидатов поддержали политики, которых не зарегистрировали на выборах. Так, в поддержку самовыдвиженки Дарьи Бесединой выступил директор ФБК Иван Жданов, муниципальный депутат района Зюзино Константин Янкаускас – за Любовь Никитину от КПРФ, оппозиционер Илья Яшин – за Магомета Яндиева, а кандидатов от "Справедливой России" Ксению Доможирову и Александра Соловьёва поддержали Дмитрий Гудков и сотрудник его штаба – тоже Александр Соловьёв.
Наконец, кандидаты от "Яблока" – это известные на федеральном уровне экс-председатель столичного отделения партии Сергей Митрохин, московский уполномоченный по правам ребенка Евгений Бунимович и Максим Круглов.
Больше всего споров в сети вызвало предложение ФБК голосовать за Леонида Зюганова, внука лидера коммунистов. Он, по словам собеседника Радио Свобода, близкого к руководству КПРФ, уже ведет переговоры с кандидатами от власти о распределении полномочий в новом созыве Мосгордумы. Так, Зюганов-младший планирует возглавить фракцию коммунистов.
Верховная рада Украины утвердила кандидатуру 35-летнего Алексея Гончарука на пост премьер-министра страны, сообщает "Интерфакс-Украина". Он стал самым молодым главой правительства в истории страны.
Ранее его предложил парламенту президент Владимир Зеленский и пропрезидентская фракция "Слуга народа". Она обладает большинством в парламенте и, согласно конституции, выполняет функции правящей коалиции.
Ранее в четверг ушёл в отставку кабинет прежнего премьера Владимира Гройсмана.
Кто такой Алексей Гончарук
Гончарук занимал должность заместителя руководителя Офиса президента. По образованию юрист. Помогал отстаивать права участников Майдана в 2013–2014 годах. С 2015 года возглавлял аналитический центр эффективного реагирования BRDO. Эта неправительственная организация, финансируемая Евросоюзом, разрабатывает предложения по упрощению системы государственного регулирования в экономике. Выступая в Раде, Гончарук назвал приоритетами будущего правительства реформы с целью добиться экономического роста и борьбу с коррупцией.
Что ещё произошло в Раде
Украинский парламент также избрал своего нового председателя. Спикером Верховной рады стал глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. Его заместителями избраны Руслан Стефанчук из "Слуги народа" и Алена Кондратюк (оппозиционная фракция "Батькивщина").
На заседании Верховной рады выступил президент Владимир Зеленский. Он заявил, что у народа Украины большие ожидания от нового парламента, а если он их не оправдает, президент готов будет через год распустить Раду.
Один из лидеров незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов вышел на свободу после тридцати суток административного ареста. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.
Светова признали виновным в повторном нарушении правил проведения публичной акции. В сентябре прошлого года его арестовывали на 10 суток за митинг против пенсионной реформы в Санкт-Петербурге. Второй протокол на него составили из-за встречи с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которая прошла 16 июля в Москве на Трубной площади.
При этом Светова задержали лишь спустя две недели – 30 июля, когда он вышел из здания мэрии Москвы с переговоров об акции оппозиции 3 августа. Власти тогда отказались её согласовать, на мероприятии были задержаны сотни человек.
Михаил Светов в суде настаивал на том, что он не являлся организатором акции на Трубной, а просто пришёл туда как гражданин.
В середине августа Роскомнадзор потребовал заблокировать аккаунт Светова в Инстаграме. Активист не ведёт его с 2016 года.
Движение в защиту прав избирателей "Голос" в четверг выступило с заявлением о выборах губернатора Забайкальского края. Ситуацию, сложившуюся на этих выборах, "Голос" оценивает "как кризис легитимности". Движение призвало отменить регистрацию временно исполняющего обязанности губернатора Александра Осипова или отложить выборы, намеченные на 8 сентября, на три месяца.
"Голос" приводит пять доводов в поддержку своих требований. В частности, в заявлении отмечается, что поправки в Устав Забайкальского края, разрешившие самовыдвижение, были приняты уже после того, как Осипов зарегистрировался на выборах как самовыдвиженец. По мнению "Голоса", уже этот факт делает его регистрацию незаконной.
Кроме того, движение ссылается на расследование сайта "Чита.ру", согласно которому подписи нескольких глав и депутатов муниципальных образований без их ведома были "переданы" соперникам Осипова на выборах – Яне Шпак и Елене Краузе, притом что подписывались они за действующего губернатора. Утверждается, что таким образом власти добились регистрации на выборах удобных "спарринг-партнёров" для Осипова, не дав при этом преодолеть муниципальный фильтр кандидату от КПРФ. Впоследствии депутаты, о которых говорилось в расследовании, отказались от своих слов. В "Голосе" считают, что это стало результатом давления.
В движении "Голос" призывают избирательную комиссию Забайкальского края и ЦИК России обратиться в суд в целях отмены регистрации Александра Осипова, а в случае подтверждения нарушений при сборе подписей в поддержку выдвижения других кандидатов – отменить и их регистрацию и отложить выборы на три месяца.
Задержанного в Минске участника московской акции 27 июля Никиту Чирцова передали миграционным службам Белоруссии для высылки в Россию. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на правозащитников.
Чирцова задержали 28 августа. По данным СМИ, российские власти объявили его в розыск в связи с делом о массовых беспорядках в Москве в конце июля. Ранее Чирцова оштрафовали по административному делу за участие в митинге.
27 июля в Москве прошли акции в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Протесты разогнаны сотрудниками полиции и Росгвардии. Задержаны почти 1400 человек. После акции Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках в Москве. 13 человек арестованы.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не приедет в Польшу 1 сентября на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Причина, как написала накануне со ссылкой на источник польское издание Rzeczpospolita, отказ Варшавы пригласить на памятные мероприятия президента России Владимира Путина.
В министерстве иностранных дел Белоруссии, комментируя публикацию, призвали "не заниматься конспирологией". Там заявили, что у Минска "всегда был и остается прозрачный и четкий подход" – в победу над нацизмом внесли определяющий вклад все народы СССР. Пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз также отметил, что в Варшаву не пригласили Казахстан, страны Центральной Азии и Россию.
Президент Польши Анджей Дуда пригласил Александра Лукашенко на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны в марте 2019 года. Приглашение получили также лидеры стран ЕС, НАТО и Восточного партнерства. Владимира Путина не позвали. При этом ранее польский МИД сообщал, что рекомендовал пригласить российского президента на мероприятия. Однако заметил, что окончательное решение о списке гостей принимает глава государства.
На этой неделе стало известно, что Белоруссию на мероприятиях в Варшаве 1 сентября будет представлять белорусский посол в Польше.
Сепаратисты на юге Йемена восстановили полный контроль над временной столицей – городом Аден – после столкновений с войсками международно признанного правительства Йемена. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники.
Все подступы к городу находятся под контролем сепаратистов. Правительственные войска отступили к провинциям Абьян и Шабва. По данным местных СМИ, в этих регионах начинаются бои. Источники AFP утверждают, что правительство Йемена подготовило подкрепление с севера. Собеседники агентства полагают, что стороны готовятся к столкновению за контроль на юге страны.
28 августа международно признанное правительство заявило, что подконтрольные ему военные вернули контроль над Аденом. Город находился под контролем сепаратистов три недели.
Аден – временная резиденция правительства Йемена, признанного международным сообществом. Столицу страны Сану контролируют вооружённые отряды группировки хуситов, поддерживаемой Ираном. Уже несколько лет в стране идёт война между правительственными войсками, которые поддерживает Саудовская Аравия и её союзники, и хуситами. Сепаратисты юга ранее поддерживали правительственные войска.
Юрий Луценко подал в отставку с должности генерального прокурора Украины. Как сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган, Луценко написал заявление на имя президента Владимира Зеленского.
Владимир Зеленский подписал постановление об увольнении Луценко еще в начале июня, но его отказалась утвердить Верховная рада.
Луценко пообещал подать в отставку тогда, когда начнет работу новый состав Верховной рады. Первое заседание украинского парламента IX созыва проходит в Киеве в четверг 29 августа. Большинство мест в нём принадлежит президентской партии "Слуга народа".
Луценко возглавляет Генеральную прокуратуру Украины с мая 2016 года.
Президент Италии Серджо Маттарелла поручил Джузеппе Конте приступить к формированию нового правительства на основе нового парламентского большинства. Сформированный кабинет министров будет находиться у власти до следующих выборов. Они назначены на 2023 год.
Накануне Маттарелла провёл консультации с политическими партиями. По итогам переговоров стало известно, что популистское "Движение пяти звёзд" и левоцентристская Демократическая партия пришли к соглашению по созданию коалиции. Партии договорились, что на посту премьер-министра останется Конте.
В предыдущее коалиционное правительство Италии входили "Движение пяти звезд" и правая партия "Лига" во главе с Маттео Сальвини. Политик надеялся на досрочные выборы, на которых у него был шанс завоевать абсолютное большинство в парламенте и стать премьер-министром.
Джузеппе Конте возглавлял правительство Италии с 1 июля 2018 года и покинул пост 20 августа. Он объяснил своё решение об отставке расколом между партиями.
Формальным началом правительственного кризиса стало голосование "Лиги" вместе с оппозицией за строительство высокоскоростной железной дороги во Францию – вопреки позиции "Движения пяти звёзд".
Работу Владимира Путина на посту президента России одобряют две трети россиян (67 процентов), не одобряет 31 процент. С оценкой деятельности правительства и Государственной думы – обратная картина. Согласно данным опроса "Левада-центра", 63 процента россиян недовольны работой Дмитрия Медведева на посту премьера, 36 процентов респондентов относятся к ней с одобрением.
В целом деятельность российского правительства положительно оценивают 44 процента участников опроса, 55 процентов – отрицательно. Еще хуже, согласно опросу, жители России относятся к работе Государственной думы: 60 процентов россиян не одобряют деятельность парламента страны.
По данным опроса социологов, почти половина жителей страны считает, что на данный момент дела в России идут "в правильном направлении", 42 процента придерживаются противоположного мнения. Каждый десятый россиянин затруднился ответить на этот вопрос.
В мае ВЦИОМ зафиксировал историческое снижение рейтинга доверия к президенту Путину – 31,7 процента. После этого социологи начали публиковать данные по другой методике опроса, но и по ней доверие снизилось.
Объем неучтенный экономики России составил в 2017 году 12,7 процента валового внутреннего продукта или 11,7 трлн рублей, подсчитал РБК на основе данных Росстата о национальных счетах. С 2014 года доля скрытой экономики снижается: в 2014 году на теневой сектор приходилось 13,8 процента ВВП, в 2015–2016 годах — 13,2 процента. В абсолютных цифрах этот показатель, однако, растет: в 2014 году он составлял 10,9 трлн рублей.
Половина всего "серого" сектора и, соответственно, 6,3 процента ВВП приходится на операции с недвижимостью. В сельском хозяйстве, охоте и рыболовстве формируется 1,4 процента неучтенного ВВП России, и столько же производит сектор оптовой и розничной торговли и ремонта автотранспорта. Полностью отсутствует неучтённая деятельность в госуправлении и обеспечении военной безопасности, а также в секторе водоснабжения и утилизации отходов.
Работающие в России поисковые системы обяжут подключаться к реестру пиратских ссылок и удалять нелегальный контент в течение шести часов. Правообладателям не нужно будет обращаться в суд. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на поправки в закон "Об информации". Их подготовили крупнейшие телекомпании, онлайн-кинотеатры, "Яндекс" и Mail.ru Group при участии Роскомнадзора.
Новые правила затронут фильмы, сериалы, книги, музыку, программное обеспечение (исключение сделано только для фотографий).
Сейчас правообладатели могут пожаловаться на пиратский контент, и его оперативно заблокируют, однако из выдачи поисковиков ссылки не исчезнут.
В Роскомнадзоре заявили, что поправки направлены на согласование в администрацию президента. Затем они поступят в Госдуму.
В ноябре прошлого года компании "Яндекс", Mail.ru и Rambler подписали с правообладателями меморандум по совместной борьбе с пиратством. Он предполагает создание реестра страниц и сайтов в интернете, на которых без разрешения правообладателей размещаются аудиовизуальные произведения и информация.
Ранее несколько телеканалов, входящих в "Газпром-медиа", подали в суд на "Яндекс" из-за выдачи ссылок на пиратские копии сериалов. Роскомнадзор пригрозил "Яндексу" блокировкой, если это требование не будет выполнено. "Яндекс" удалил ссылки.
Более миллиона человек подписали петицию с требованием отменить решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о временной приостановке работы парламента. Согласно законодательству, власти должны реагировать на те петиции, которые набирают более 100 тысяч подписей.
28 августа королева Великобритании Елизавета II согласилась приостановить работу парламента по просьбе британского премьера. Перерыв в работе депутатов начнётся со второй недели сентября и продлится до 14 октября. Ранее сообщалось, что это может помочь стране выйти из Евросоюза.
Несогласные с решением Джонсона британцы собрались на акцию протеста в Лондоне.
Оппоненты премьер-министра опасаются, что такой сценарий приведет к неразберихе и неудачам в экономике. Лидер оппозиционной партии лейбористов Джереми Корбин пообещал выдвинуть Джонсону вотум недоверия.
По итогам референдума Великобритания должна была выйти из Евросоюза ещё 29 марта. Парламент трижды отвергал предложенные для голосования проекты соглашений с ЕС, достигнутые предшественником Джонсона на посту премьера, Терезой Мэй. Три неудачных голосования привели к отставке Мэй. Срок выхода был перенесен на 31 октября. Джонсон неоднократно заявлял, что в любом случае намерен вывести страну из ЕС к этому сроку, даже без договора.
Украинский режиссёр Олег Сенцов, осуждённый в России по обвинению в терроризме, доставлен в московский следственный изолятор "Бутырка". Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.
Ранее о том, что Сенцова вывезли из колонии в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ России), сообщало издание Baza и телеграм-канал "Незыгарь". Baza при этом ссылается на источник в спецотделе колонии.
Издание также сообщает, что режиссёра в Москве поместили в СИЗО "Лефортово", а не в "Бутырку".
О том, что Олег Сенцов уже находится в "Лефортово" заявил журналистам депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Ахтем Чийгоз. "По той информации, которой я владею, в пятницу должны прибыть все вместе", – цитирует политика российское агентство РИА Новости.
Адвокат Дмитрий Динзе, который посетил Сенцова в Лабытнанги несколько дней назад, информацию о транспортировке подзащитного не подтверждал. Об этом написал с утра у себя в Телеграме глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. Последний при этом допустил, что режиссёра могли этапировать авиацией в течение дня.
Позднее Динзе сообщил Радио Свобода, что в "Бутырку" сейчас не попасть. "Если что-то и будет, то на следующей неделе", – заявил он.
Проект "Крым.Реалии" отмечает, что Олег Сенцов впервые за долгое время не позвонил матери, хотя раньше всегда связывался с ней в конце месяца. Людмила Сенцова рассказала, что месяц с последнего звонка её сына исполнился 28 августа – как раз тогда, когда, по версии телеграм-каналов, режиссёра могли вывезти из колонии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что пока не готов комментировать переговоры об обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. При этом он отметил, "что имеют место определенные контакты", и пообещал дать официальный комментарий, когда Кремль будет к этому готов, передаёт "Интерфакс".
Накануне суд в Киеве отпустил из-под стражи руководителя украинского подразделения российского государственного агентства "РИА Новости" Кирилла Вышинского. Украинские власти подозревают его в государственной измене.
Вышинский неоднократно упоминался в контексте возможного обмена заключёнными между Россией и Украиной. В Кремле заявляли, что освобождение этого журналиста могло бы стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом. Представители президента Украины в ответ предложили обменять Вышинского на Олега Сенцова.
В среду Вышинский дал согласие на участие в обмене удерживаемых лиц между Россией и Украиной.
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг в поддержку арестованных студентов и против политического давления на вузы 30 августа в общественном пространстве "Яма". Об этом сообщил студенческий журнал DOXA.
Организаторы подавали заявку в мэрию, обозначив помимо "Ямы" ещё два альтернативных места. Власти проигнорировали её, сославшись на разночтения в законах. Позже суд отклонил иск организаторов на отказ в согласовании акции. Студенты намерены обжаловать это решение, поскольку считают, что московские власти нарушили их право собираться мирно и без оружия.
Организаторы митинга сообщили, что решили сменить формат мероприятия в "Яме" – вместо митинга там пройдет публичная дискуссия о месте политики в университете, а также концерт. Они просят всех участников воздержаться от лозунгов, плакатов и скандирований, поскольку не смогут обеспечить безопасность посетителей “Ямы” в этот вечер.
После несогласованной акции 27 июля в Москве за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму, которая была разогнана полицией, Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Подозреваемыми по нему стали 14 человек, в том числе студенты МФТИ, МГТУ им. Баумана, Высшей школы экономики. Учёные из научных и учебных заведений России и других стран выступили с требованием прекратить преследование участников мирных акций протеста в Москве.
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