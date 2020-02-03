Родители обвиняемых по делу "Сети" написали открытое письмо Путину

Родители обвиняемых по делу организации "Сеть" обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой, чтобы он обратил внимание на дело. Текст опубликовала 3 февраля "Новая газета".

Они написали, что считают обращение к Путину — последней возможностью обратить внимание на ситуацию, сложившуюся вокруг их детей. "Сотрудники ФСБ лгут в залах судебных заседаний в Пензе и в Петербурге, не стесняясь того, что предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. .. Они не боятся ничего и никого, кроме Вас и Вашей реакции", — говорится в письме.

В тексте кратко пересказываются события вокруг "Сети" и констатируется, что никакие предусмотренные законом способы оставить уголовное дело не сработали. Обращение к Путину подписали 15 человек.

Уголовное дело о террористическом сообществе "Сеть" было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. По нему были задержаны, а затем арестованы 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы, большинство из них – анархисты и антифашисты. По версии следствия, молодые люди создали сетевое сообщество с целью совершения терактов и свержения власти.

Обвиняемые утверждают, что материалы дела были сфабрикованы в ФСБ. Арестованные неоднократно заявляли о том, что давали признательные показания под пытками. Следственный комитет не нашёл в действиях сотрудников ФСБ ничего противоправного. Правозащитный центр "Мемориал" внёс обвиняемых по делу сети в список политических заключённых.