Российская компания потребовала от Марин Ле Пен 9 миллионов евро

Российская фирма "Авиазапчасть" потребовала от правопопулистской французской партии "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен девять миллионов евро (639 миллионов рублей) долга. Об этом пишут "Открытые медиа" со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Речь идет о возврате кредита, который партия взяла в 2014 году в Первом чешско-российском банке (ПЧРБ) после отказа в кредитовании от банков ЕС и США.

В 2016 году российский Центробанк лишил ПЧРБ лицензии, и право требования по кредиту Ле Пен перешло к компании "Конти", зарегистрированной в Москве и занимающейся прокатом автомобилей. "Конти" в свою очередь передала права компании "Авиазапчасть", образованной на базе советского предприятия "Авиазагранпоставка". Эта организация, которая продаёт оборудование для российской авиатехники в Азию и Африку, принадлежит бизнесмену Валерию Захаренкову. Он, как утверждается, вел бизнес с "участником миротворческих операций ООН в Ливии, ирландским генералом Тэдом ОʼНилом", пишут "Открытые медиа", а также "фигурировал в уголовном деле о торговле оружием".

Пост заместителя гендиректора "Авиазапчасти" много лет занимал известный разведчик, герой России Евгений Бармянцев. Он известен, например, как разработчик плана марш-броска батальона российского ВДВ в Косово в 1999 году. Другим заместителем работал экс-руководитель государственного Росгранстроя Алексей Шестопалов.

Первый чешско-российский банк (ПЧРБ) был создан в 1996 году для обслуживания внешнеторгового оборота и инвестиционных проектов России и Чехии. Он принадлежит бывшему менеджеру "Стройтрансгаза" бизнесмену Роману Попову. Он также владеет Европейско-российским банком в Праге. Национальный банк Чехии ограничил ему выдачу кредитов из-за финансовых проблем.

В лишенном лицензии банке ПЧРБ, как сообщалось, зависли средства посольства Чехии в России, а также компании "Чешские авиалинии".