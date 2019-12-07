Специалисты по компьютерной безопасности связали взлом переписки предвыборного штаба Эммануэля Макрона в 2017 году с российской военной разведкой. Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на данные исследовательских групп Google и одного из лидеров мирового рынка кибербезопасности — американской компании FireEye.

О взломе переписки штаба Макрона стало известно весной 2017 года. В сеть были выложены около 9 Гбайт документов о подготовке к выборам, включая десятки тысячи писем между сотрудниками предвыборного штаба политика. В июле того же года более 20 тысяч писем штаба опубликовал сайт WikiLeaks.

По данным специалистов по кибербезопасности, за атаками на штаб Макрона стоят группировки Fancy Bear и Sandworm. Оби они считаются российскими и связанными с ГРУ. Хакеров этих групп в разное время обвиняли в атаке на Национальный комитет Демократической партии США, серверы Всемирного антидопингового агентства, чиновников Европарламента.

Россия традиционно отрицает причастность к любым кибератакам. В начале июня руководитель французского Национального агентства безопасности информационных систем Гийом Пупар сообщил, что у французских властей нет доказательств причастности российских хакеров к атакам на предвыборный штаб будущего президента Франции.