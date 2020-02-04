Дело о поджоге офиса "Единой России"

Больше года находится в СИЗО аспирант МГУ Азат Мифтахов, арестованный по обвинению в нападении на офис "Единой России". Он был задержан 1 февраля в Подмосковье. Его заподозрили в изготовлении самодельной бомбы и арестовали. В изоляторе Мифтахов жаловался на пытки. 7 февраля его отпустили без предъявления обвинений, но почти сразу задержали снова, уже по другому делу – о хулиганстве. Аспиранту грозит до семи лет лишения свободы. По версии следствия, в ночь на 31 января 2018 года Мифтахов разбил окно в офисе "Единой России" в московском районе Ховрино и кинул внутрь дымовую шашку. Сам математик вину не признаёт и считает дело против него сфабрикованным. Правозащитный центр "Мемориал" признал Азата Мифтахова политическим заключённым.