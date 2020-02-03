В Крыму директор сафари-парка Зубков арестован на два месяца

В аннексированном Крыму решением Белогорского районного суда арестован крымский бизнесмен, директор парка "Тайган" Олег Зубков. Как сообщает сайт Крым.Реалии, 3 февраля суд, рассмотревший дело о нападении льва на туристку Ольгу Соломину, постановил избрать меру пресечения Олегу Зубкову в виде ареста на два месяца.

В зале суда на арестованного надели наручники, и он был доставлен в полицейский участок.

Пресс-секретарь суда сообщила журналистам, что решение об аресте вынесено в связи с опасениями следователей, что бизнесмен может выехать за границу.

Инцидент со львом произошёл в сафари-парке "Тайган" в июле 2018 года. Лев укусил туристку Ольгу Соломину, когда Зубков находился рядом. Директор парка, по словам туристки, "не смог сразу утихомирить своих животных".

Зубков заявил, что Соломина была в нетрезвом состоянии и "трепала льва за гриву", из-за чего он её и укусил. Позже сообщалось, что Роспотребнадзор провел проверку в связи с инцидентом, но нарушений со стороны администрации парка не выявил. ​