ВАДА просит об открытых слушаниях по спору с РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) считает, что слушания по спору с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), должны быть публичными. Соответствующий запрос ВАДА направило в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

По мнению гендиректора ВАДА Оливье Ниггли, это связано с тем, что расследования, которые проводит агентство в отношении России и последний случай с манипуляциями с допинговыми пробами в московской лаборатории вызвали огромный интерес во всем мире. Открытые слушания позволят лучше понимать процесс и ознакомиться аргументами сторон, отметил Ниггли.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства на четыре года лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира. При этом у "чистых" российских спортсменов будет возможность выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Российский флаг и гимн на официальных международных соревнованиях будут под запретом.

Решение было принято единогласно. Его причиной стали масштабные допинговые нарушения в российском спорте, включая попытки внести изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории.

27 декабря Российское антидопинговое агентство направило в ВАДА письмо, в котором сообщило о несогласии с этим решением. К пакету документов также было приложено письмо с позицией главы РУСАДА Юрия Гануса, который высказывался против обжалования решения ВАДА. Ранее он подтвердил, что в базу данных Московской антидопинговой лаборатории были внесены тысячи изменений перед отправкой экспертам ВАДА.

9 января ВАДА обратилось в Спортивный арбитражный суд в Лозанне с иском в отношении Российского антидопингового агентства.

Допинговый скандал в российском спорте продолжается уже несколько лет. Российские власти отрицают, что допинговая программа существовала на государственном уровне.