Политики и правозащитники просят Собянина согласовать "Марш Немцова"

Политики, правозащитники, журналисты и общественные деятели написали письмо мэру Москвы Сергею Собянину, в котором сообщили, что собираются 29 февраля провести "Марш Бориса Немцова", который "будет носить не только мемориальный, но и политический характер". Текст письма опубликовал в фейсбуке оппозиционный политик Илья Яшин.
Уведомление о проведении марша будет подано в мэрию за две недели до акции.
Авторы обращения предлагают чиновникам не препятствовать проведению марша , участники которого планируют высказаться о последних инициативах российского руководства и выдвинуть требования властям. Ранее оргкомитет марша принял решение о проведении шествия с лозунгами против конституционной реформы, предложенной президентом Путиным.
Письмо подписали более 50 человек. Среди них - писатели Людмила Улицкая, Дмитрий Быков, Виктор Шендерович, правозащитники Лев Пономарев, Валерий Борщёв, Лидия Графова, политики Алексей Навальный, Дмитрий и Геннадий Гудковы, Михаил Касьянов, Владимир Милов, журналист Андрей Пионтковский, музыкант Андрей Макаревич и другие.
- Бориса Немцова был убит в Москве недалеко Кремля 27 февраля 2015 года. По делу об убийстве осуждены пятеро предполагаемых исполнителей. Заказчиков преступления следствие установить не смогло.
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