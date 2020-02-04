Политики и правозащитники просят Собянина согласовать "Марш Немцова"

Политики, правозащитники, журналисты и общественные деятели написали письмо мэру Москвы Сергею Собянину, в котором сообщили, что собираются 29 февраля провести "Марш Бориса Немцова", который "будет носить не только мемориальный, но и политический характер". Текст письма опубликовал в фейсбуке оппозиционный политик Илья Яшин.

Уведомление о проведении марша будет подано в мэрию за две недели до акции.

Авторы обращения предлагают чиновникам не препятствовать проведению марша , участники которого планируют высказаться о последних инициативах российского руководства и выдвинуть требования властям. Ранее оргкомитет марша принял решение о проведении шествия с лозунгами против конституционной реформы, предложенной президентом Путиным.

Письмо подписали более 50 человек. Среди них - писатели Людмила Улицкая, Дмитрий Быков, Виктор Шендерович, правозащитники Лев Пономарев, Валерий Борщёв, Лидия Графова, политики Алексей Навальный, Дмитрий и Геннадий Гудковы, Михаил Касьянов, Владимир Милов, журналист Андрей Пионтковский, музыкант Андрей Макаревич и другие.