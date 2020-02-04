СК отказался проверять призывы Кадырова "убивать" за оскорбление

Управление Следственного комитета по Чечне отказалось проверять слова главы республики Рамзана Кадырова об убийствах за оскорбление чести в интернете. С заявлением в ведомство обратился руководитель "Комитета против пыток" Игорь Каляпин. Копия ответа Каляпину опубликована на сайте правозащитной организации.

В документе говорится , что в СМИ публиковались "многочисленные опровержения", в том числе со ссылкой на самого Кадырова, которые объясняются "недостоверным переводом и неверной интерпретацией высказываний главы Чечни на выступлении, проходившем на чеченском языке".

В ноябре 2019 года Рамзан Кадыров в одном из своих выступлений призвал "убивать", "сажать" и "пугать" тех, кто "оскорбляет честь в интернете, нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями и раздорами". Позже глава Чечни посоветовал не воспринимать его слова буквально, объяснив их "чеченской этикой".

В Кремле тогда заявили, что не будут проверять слова Кадырова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что подобными проверками занимаются правоохранительные органы. Проверка МВД не нашла в них нарушений.

В октябре "Новая газета" сообщила, что в Чечне, начиная с августа, проводят масштабные репрессии против высокопоставленных чиновников, в том числе близких к Рамзану Кадырову. В секретных тюрьмах под пытками из чиновников и сотрудников ведомств выбивают признание в предательстве.