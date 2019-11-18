Кадыров: угрозы и запугивания это часть "чеченской этики"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что угрозы убийством и запугивания являются частью "чеченской этики". Перевод его слов из сюжета телеканала "Грозный" от 14 ноября опубликовал "Кавказский узел".

Ранее выступая перед правительством региона, Кадыров призвал убивать, сажать и запугивать пользователей интернета, которые "оскорбляют чью-то честь". Теперь глава Чечни утверждает, что он говорил эти фразы разозлившись, а их якобы "попытались извратить".

"По нашей этике, по адату (Традиция, обычай - прим. РС) вышло: "Я тебя побью, я тебя убью, я вырву"... Когда ты говоришь, делают прямой перевод… "Вот видите: Кадыров то да се"… Я и своим детям говорю [такое]... В нашем лексиконе это есть. Всегда было - запугивать, ругать", - заявил Кадыров. Также по словам главы региона, кровная месть нужна для того, чтобы наладить согласие между людьми и они не убивали друг друга.

В октябре "Новая газета" сообщила, что в Чечне, начиная с августа, проводят масштабные репрессии против высокопоставленных чиновников, в том числе близких к Рамзану Кадырову. В секретных тюрьмах под пытками из чиновников и сотрудников ведомств выбивают признание в предательстве. У задержанных и их родственников отбирают всё имущество и заставляют платить многомиллионные пожертвования в фонд имени Ахмата Кадырова. По информации источников издания, среди задержанных чиновников: глава МЧС Чечни Руслан Яхъев, бывший министр лесного хозяйства Дикмагомед Мулаев, бывший вице-премьер Халид Вайханов и начальник регионального управления ГИБДД Шамхан Денилханов.