Фото отца Путина появится в комплексе главного храма Вооружённых сил

Фотография отца президента России Владимира Путина будет использована в оформлении комплекса главного храма Вооружённых сил России в подмосковной Кубинке. Об этом пишут "Открытые медиа".

По данным издания, фото отца президента – участника Великой Отечественной войны Владимира Спиридоновича Путина – появилась на сайте проекта Минобороны "Дорога памяти". На этом сайте публикуются фотографии участников войны, которые будут размещены на стенах галереи, ведущей к храму. "Именные записи, дополненные портретами, навсегда останутся в сердцах соотечественников и потомков", – говорится на сайте проекта. Длина галереи "Дорога памяти" будет составлять 1418 шагов в память о числе дней войны. Сколько именно фотографий фронтовиков будут использованы при оформлении галереи, не сообщается.

Президент не имеет отношения к появлению фотографий в базе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как пишут "Открытые медиа", в галерее должна появиться и фотография деда президента Украины Владимира Зеленского. Его фотография уже прошла модерацию на "Дороге памяти", причём на фото присутствует и Зеленский-внук.

Главный храм Вооружённых сил должен войти в десятку крупнейших православных храмов мира. Министр обороны Сергей Шойгу утверждал, что его строительство ведётся за счёт добровольных пожертвований.

В списке жертвователей много известных лиц, в том числе предполагаемый полковник российской военной разведки Анатолий Чепига, который, как утверждает следствие в Британии, под именем Руслана Боширова участвовал в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.

Согласно данным фонда "Воскресение", который собирает деньги, на храм было пожертвовано уже почти 3 миллиарда рублей. При этом, как пишет во вторник "МБХ медиа", управление имуществом специальных проектов Минобороны России потратит почти 25 миллионов рублей на закупку икон, мозаики и мебели для храма. На портале госзакупок 3 февраля были размещены соответствующие тендеры. Все три контракта будут заключены с единственным поставщиком, но кто это – не разглашается. А в октябре прошлого года Минобороны потратило 30 миллионов на двери для храма.

Храм Воскресения Христова или Главный храм Вооруженных сил России планируется открыть 9 мая 2020 года к 75-летию Победы.