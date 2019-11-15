Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Подозреваемый в отравлении в Англии россиянин найден в списке жертвователей на строительство храма минобороны

Анатолий Чепига

Имя предполагаемого полковника российской военной контрразведки ГРУ Анатолия Чепиги появилось в списке жертвователей на строительство главного храма Вооружённых сил России. На это обратило внимание издание "Открытые медиа". На сайте фонда опубликована также персональная благодарность Чепиге за содействие в строительстве храма – она автоматически генерируется для всех жертвователей.

/**/ /**/ Сергей Шойгу (слева) во время литургии
Смотри также

Камуфляжный храм. Зачем Шойгу церковь за миллиарды рублей

Чепига – один из подозреваемых в покушении на бывшего начальника отдела кадров ГРУ Сергея Скрипаля, сотрудничавшего с британской разведкой. Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте прошлого года в английском Солсбери. По данным Скотленд-Ярда, на территорию Британии Чепига въехал по документам на имя Руслана Боширова. Его личность была установлена международными журналистами-расследователями, в том числе Радио Свобода.

/**/ /**/ Фотография Анатолия Чепиги со стенда "Выпускники – герои" в музее ДВОКУ и скриншот из интервью "Руслана Боширова" телеканалу Russia Today
Смотри также

И все-таки – герой. Новое фото Анатолия Чепиги

Представитель фонда "Воскресенье", собирающего деньги на строительство храма, заявил "Открытым медиа", что фонд публикует о жертвователях те данные, что они предоставили при переводе.

/**/ /**/
Смотри также

Чепига на берегу Сенежа и безликий генерал ГРУ

Корреспонденты издания внесли на счёта фонда два платежа – от имени ещё одного подозреваемого в атаке в Солсбери Александра Мишкина и умершего музыканта Элвиса Пресли. Имя Мишкина позднее появилось на сайте в числе жертвователей, музыканта – нет.

/**/ /**/ Визуализация строящегося главного собора Министерства обороны
Смотри также

На храме Минобороны разместят сцену из выдуманного боя панфиловцев

Строительство главного православного храма Минобороны было анонсировано в сентябре 2018 года. Его открытие запланировано на 9 мая 2020 года. Он должен стать одним из крупнейших православных соборов в мире.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG