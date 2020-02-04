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Атлас Мира

Стражи иранской галактики. В космос – в карнавальных костюмах

Скафандр будущего иранского космонавта – оказавшийся дешевым американским детским карнавальным костюмом

Иран объявил, что до конца недели запустит в космос собственный спутник, а в перспективе и отправит на земную орбиту космонавтов. В интернете даже появилось фото иранского космического скафандра – которое тут же насмешило мир.

Министр информации и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари-Джахроми опубликовал несколько постов в своем верифицированном аккаунте в твиттере, посвященных предстоящему событию: "С молитвой и верой в Аллаха в конце этой недели спутник "Зафар" ("Победа") выйдет на орбиту, на расстояние 530 километров от Земли". Один из постов (оригинал, сохраненная копия) сопровождается фотографией космического скафандра – в такие якобы будут облачены будущие иранские покорители галактических пространств:

Этот пост вызвал массу насмешек и шуток в комментариях. Внимательные пользователи заметили, что на самом деле министр опубликовал фотографию карнавального детского костюма "Silver Boys Astronaut Costume", который в интернете можно купить примерно за 20 долларов. Разные его вариации, в целом копирующие внешний вид настоящих скафандров американского агентства NASA, известны давно – дети на Западе наряжаются в него на праздники, на Хеллоуин и так далее, так же как, например, в костюмы Бэтмена или Каспера. С "первого иранского скафандра", как видно на фотографии в твиттере Азари-Джахроми, аккуратно спороли американский флаг и эмблему NASA (некоторые комментаторы уже задаются вопросом, был ли первый сожжен, как это часто происходит с американскими флагами в Иране). При этом сам карнавальный костюм надет на человека в рубашке и пиджаке (это видно, если присмотреться к вороту костюма), хотя лицо модели в кадр не попало.

Мохаммад Джавад Азари-Джахроми известен как один из самых молодых и общительных министров Ирана, часто пользующийся социальными сетями. Это первый руководитель в стране, родившийся после Исламской революции 1979 года – и, как и большинство иранских министров сегодня, выходец из рядов спецслужб. Что, возможно, не мешает ему тайно быть поклонником и знатоком западной массовой культуры, в первую очередь комиксов, если судить по некоторым его публикациям в фейсбуке и твиттере.

Мохаммад Джавад Азари-Джахроми
Мохаммад Джавад Азари-Джахроми

Осенью прошлого года Азари-Джахроми, после введения Вашингтоном пакета новых санкций против Иранского космического агентства, сравнил президента США Дональда Трампа с титаном Таносом, суперзлодеем вымышленной киновселенной компании Marvel. Этот персонаж стал известен во всем мире после выхода мегауспешной тетралогии о супергероях "Мстители" и ассоциируется в первую очередь с "космическим злом".

Министр информации и коммуникационных технологий Ирана опубликовал в твиттере красочную карту вымышленной вселенной Marvel, которую сопроводил довольно корявым текстом на английском языке: "Я даже не могу найти США на этой картине, а не только санкции в космосе! Вселенная принадлежит всем, а не нескольким! Хватит изображать Таноса, Дональд Трамп!"

Иранский космический спутник "Зафар", как сообщает официальный Тегеран, должен пробыть на земной орбите полтора года. Его вес – около 90 килограммов. Он несет, помимо другого оборудования, четыре специальные фотокамеры для съемок поверхности Земли с разрешением 80 метров.

Первый иранский космический спутник "Омид" ("Надежда") был запущен еще в 2009 году. Иран также является шестой страной, запустившей в космос животных. 3 февраля 2010 года Иран провел успешный суборбитальный полет ракеты "Кавошгар-3" с биокапсулой, в которой находились мышь, черепаха и дождевые черви, и вернул их на Землю живыми. 28 января 2013 года иранские СМИ сообщили, что обезьяна – макак по кличке Афтаб – была отправлена в космос и благополучно вернулась на землю на борту суборбитальной ракеты, достигнув высоты 120 километров. А 14 декабря 2013 года Иран во второй раз отправил обезьяну в суборбитальный полет – макак-самец по кличке Фаргам провел на высоте 120 километров около 15 минут.

Макак Афтаб отправляется в космос на ракете "Пишгам" ("Первопроходец"). 28 января 2013 года
Макак Афтаб отправляется в космос на ракете "Пишгам" ("Первопроходец"). 28 января 2013 года

Официальный Тегеран неоднократно заявлял, что его космическая программа – это предмет национальной гордости и что она предназначена исключительно для мирных и научных целей. Однако, по мнению Вашингтона, космические инициативы Ирана остаются лишь прикрытием для разработки программы создания и производства баллистических ракет.

В конце 2019 года глава Иранского космического агентства Мортеза Барари подтвердил, что его страна ведет переговоры с неким "развитым государством, обладающим передовыми космическими технологиями", для совместной отправки ученых в космос. Однако от ответа на вопрос, о каком именно государстве идет речь, Барари уклонился.

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