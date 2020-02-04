Путин: поправки к Конституции реально принять за три месяца

В Госдуме России перенесли второе чтение внесённого президентом Владимиром Путиным законопроекта о поправках к Конституции.
После того, как документ в январе был принят в первом чтении, его второе чтение было назначено на 11 февраля, а крайним сроком приёма поправок к нему установили 5 февраля. Однако совет Госдумы решил продлить срок приёма поправок до 14 февраля. Это значит, что 11 февраля второго чтения точно не будет. Когда оно пройдёт – неизвестно.
По словам одного из руководителей группы по подготовке поправок Андрея Клишаса, перенос сроков согласован с президентом.
Сам Путин во вторник на встрече с общественностью в Череповце сказал, что надеется, что "весь цикл работы над поправками" займёт "три с небольшим месяца".
Путин внёс законопроект в Госдуму 20 января, следовательно, можно предположить, что он рассчитывает на его принятие к концу апреля. Слова Путина ставят под сомнение дату общероссийского голосования о поправках, которую ранее называли многие СМИ со ссылкой на источники в Кремле, – 12 апреля.
Выступая в Череповце, Путин также сказал, что предложенные им поправки к Конституции "продиктованы жизнью", а не стремлением продлить свои полномочия. Президент приветствовал дискуссию о поправках, сказав, что чем более широкой она будет, тем более "народной" станет обновлённая Конституция.
Законопроект, внесённый Путиным, несколько перераспределяет полномочия между органами власти, кроме того, он вводит в Конституцию упоминание о Госсовете. Президент также предложил вынести поправки на общероссийское голосование (такая форма не предусмотрена законодательством). Многие оппозиционные политики и активисты считают, что истинная цель поправок – обеспечить возможность для Путина остаться у власти после 2024 года.
Поправки к этому законопроекту обсуждаются в рабочей группе из 75 человек, назначенных лично Путиным. Юристы в ней в меньшинстве, значительную часть участников группы составляют прокремлёвски настроенные общественные деятели, артисты, спортсмены.
- Полного списка предложенных поправок пока нет. Об обсуждаемых идеях можно судить по публикациям в СМИ. Некоторые участники группы предлагают править не только статьи Конституции, но и её преамбулу. Туда, в частности, предлагается включить упоминания о российской культуре, о победе во Второй мировой войне, о роли русского народа. Патриарх Кирилл предложил упомянуть в Конституции Бога.
- Вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Пётр Толстой во вторник предложил закрепить в Основном законе страны "понятие брака как союза мужчины и женщины". Эту поправку он сравнил с включением в Конституцию России Крыма, аннексированного в 2014 году. По его мнению, "это создаст барьер для попыток прописать какие-то отдельные дополнительные права для лиц нетрадиционной ориентации, ЛГБТ", – сообщает ТАСС.
- Толстой также обрушился с критикой на проект закона о профилактике семейного насилия, который, по его мнению, "списан практически под копирку со Стамбульской конвенции Совета Европы" и "направлен на разрушение семьи".
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