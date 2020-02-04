Путин: поправки к Конституции реально принять за три месяца

В Госдуме России перенесли второе чтение внесённого президентом Владимиром Путиным законопроекта о поправках к Конституции.

После того, как документ в январе был принят в первом чтении, его второе чтение было назначено на 11 февраля, а крайним сроком приёма поправок к нему установили 5 февраля. Однако совет Госдумы решил продлить срок приёма поправок до 14 февраля. Это значит, что 11 февраля второго чтения точно не будет. Когда оно пройдёт – неизвестно.

По словам одного из руководителей группы по подготовке поправок Андрея Клишаса, перенос сроков согласован с президентом.

Сам Путин во вторник на встрече с общественностью в Череповце сказал, что надеется, что "весь цикл работы над поправками" займёт "три с небольшим месяца".

Путин внёс законопроект в Госдуму 20 января, следовательно, можно предположить, что он рассчитывает на его принятие к концу апреля. Слова Путина ставят под сомнение дату общероссийского голосования о поправках, которую ранее называли многие СМИ со ссылкой на источники в Кремле, – 12 апреля.

Выступая в Череповце, Путин также сказал, что предложенные им поправки к Конституции "продиктованы жизнью", а не стремлением продлить свои полномочия. Президент приветствовал дискуссию о поправках, сказав, что чем более широкой она будет, тем более "народной" станет обновлённая Конституция.

Законопроект, внесённый Путиным, несколько перераспределяет полномочия между органами власти, кроме того, он вводит в Конституцию упоминание о Госсовете. Президент также предложил вынести поправки на общероссийское голосование (такая форма не предусмотрена законодательством). Многие оппозиционные политики и активисты считают, что истинная цель поправок – обеспечить возможность для Путина остаться у власти после 2024 года.

Поправки к этому законопроекту обсуждаются в рабочей группе из 75 человек, назначенных лично Путиным. Юристы в ней в меньшинстве, значительную часть участников группы составляют прокремлёвски настроенные общественные деятели, артисты, спортсмены.