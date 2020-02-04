Handelsblatt: возможны новые санкции США против "Северного потока – 2"

Соединённые Штаты могут ввести дополнительные санкции против газопровода "Северный поток – 2" в том случае, если его сооружение, прерванное в декабре прошлого года из-за угрозы американских санкций, возобновится.

Об этом пишет во вторник германская газета Handelsblatt со ссылкой на дипломатические источники.

"Северный поток – 2" прокладывается для поставок природного газа из России в Германию. В проекте, кроме "Газпрома", участвует ряд европейских компаний. Газопровод должен был быть достроен до конца 2019 года. Однако в декабре прошлого года в США был принят оборонный бюджет, один из разделов которого предусматривает санкции против компаний, которые укладывают трубы для "Северного потока – 2" по дну Балтийского моря. После этого компания Allseas, которая занималась сооружением газопровода, отказалась продолжать работы.

"В Берлине и Москве велик гнев по поводу действий США – и разочарование по поводу собственного бессилия. Пока что европейцам нечего было противопоставить американским санкциям", – пишет Handelsblatt. Хотя строительство газопровода было близко к завершению, работы остановились, и когда он будет достроен – неизвестно.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия найдёт способ достроить газопровод, при необходимости, самостоятельно. Ранее сообщалось, что к строительству могут привлечь российское судно "Академик Черский". Однако в этом случае, по информации Handelsblatt, Конгресс США готов принять ещё один закон о санкциях, более жёсткий. Он может предусматривать штрафные меры по отношению к компаниям – инвесторам газопровода или же к потребителям газа, который будет поступать по "Северному потоку – 2".

По информации газеты, правительство Германии по-прежнему поддерживает проект и пытается убедить США смягчить или отменить санкции, но пока безрезультатно. Handelsblatt указывает на то, что Германия могла бы пригрозить США ответными санкциями, однако последствия такого шага для трансатлантических отношений были бы труднопредсказуемыми.