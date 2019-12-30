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Ключевой подрядчик строительства "Северного потока" отказался от работ из-за санкций

Судно "Пиониринг Спирит" на укладке трубопровода "Северный поток — 2"

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Ключевой подрядчик строительства российского газопровода "Северный поток — 2" отказался от продолжения работ по укладке труб по дну Балтийского моря. Об этом в компании заявили агентству РИА "Новости". Швейцарской Allseas оставалось уложить 160 километров магистрали, но работы были остановлены из-за санкций США.

Двадцатого декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, одним из пунктов которого предусмотрены санкции против строителей газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Авторы поправок объяснили требование желанием защитить энергетическую безопасность Европы от России.

Allseas, владеющая крупнейшим в мире судном-укладчиком труб "Пиониринг Спирит", могла не попасть под санкции, если бы завершила работы до 20 января. Ей оставалось уложить около 160 километров трубопровода из 2460. Но в компании заявили, что переводят свои ресурсы на другие проекты.

Строительство газопровода "Северный поток – 2" в водах Балтики в конце 2018 года. Теперь это судно отозвано
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