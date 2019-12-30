Ключевой подрядчик строительства российского газопровода "Северный поток — 2" отказался от продолжения работ по укладке труб по дну Балтийского моря. Об этом в компании заявили агентству РИА "Новости". Швейцарской Allseas оставалось уложить 160 километров магистрали, но работы были остановлены из-за санкций США.

Двадцатого декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, одним из пунктов которого предусмотрены санкции против строителей газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Авторы поправок объяснили требование желанием защитить энергетическую безопасность Европы от России.

Allseas, владеющая крупнейшим в мире судном-укладчиком труб "Пиониринг Спирит", могла не попасть под санкции, если бы завершила работы до 20 января. Ей оставалось уложить около 160 километров трубопровода из 2460. Но в компании заявили, что переводят свои ресурсы на другие проекты.

27 декабря министр энергетики России Александр Новак заявил, что "Газпром" сможет достроить "Северный поток" без посторонней помощи. По его словам, для этого может быть использовано принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский". В компании рассчитывают запустить проект в 2020 году.