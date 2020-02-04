Трамп выступит в Конгрессе с речью о "великом возвращении Америки"

Президент США Дональд Трамп выступит в Конгрессе с посланием о положении дел в стране. Выступление начнётся в 21 час по вашингтонскому времени (3 часа ночи 5 февраля по московскому времени), трансляцию с переводом на русский язык будет вести телеканал "Настоящее время".

Трамп выступит в преддверии голосования в Сенате по вопросу о его отстранении от должности. Голосование должно состояться 5 февраля. Практически очевидно, что Трамп будет оправдан по выдвинутым против него в Палате представителей обвинениям. Главная интрига - как именно распределятся голоса, будет ли голосовать в поддержку импичмента Трампа хотя бы один республиканец, поддержит ли оправдание президента хотя бы один демократ. В Сенате у демократов 47 мест, у республиканцев 53. Для отстранения президента от должности необходимо 67 голосов.

Послание совпало по времени и с началом первичных выборов у республиканцев и демократов. Если Трамп уверенно победил на кокусах в Айове среди республиканцев, у демократов итоги голосования до сих пор не подведены из-за технических проблем, что вызвало возмущение сторонников демократов и едкие комментарии тех, кто поддерживает Трампа.

Среди тех, кто будет слушать речь президента, будут и те, кто в декабре прошлого года объявил ему импичмент - демократы, члены Палаты представителей. Неизвестно, однако, упомянет ли Трамп об импичменте в своей речи. Ряд видных республиканцев поделились с прессой пожеланиями о том, чтобы президент этого не делал.

В Белом Доме заявили, что выступление президента будет наполнено "безудержным оптимизмом". На это указывает и официальное название речи - "Великое возвращение Америки". По данным источников в Белом Доме, Трамп будет говорить прежде всего о достижениях, которых Соединённые Штаты добились за три года его президентства - прежде всего в сфере экономики и укрепления безопасности. Как ожидается, будет упомянут также конфликт с Ираном и недавно предложенный Трампом план мирного урегулирования на Ближнем Востоке.