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ЕСПЧ коммуницировал властям РФ жалобы Навального и "Медиазоны"

Алексей Навальный

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу Алексея Навального и "Медиазоны" на цензуру со стороны властей РФ – из-за запрета на публикацию расследования об отдыхе вице-премьера Сергея Приходько на яхте бизнесмена Олега Дерипаски.

Жалоба коммуницирована по статьям о свободе выражения мнения и пределах использования ограничений в отношении прав. Суд задал российским властям уточняющие вопросы, на которые те должны ответить до 25 мая, написала "Медуза".

Российские власти должны ответить в ЕСПЧ до 25 мая

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