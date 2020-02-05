Суд в Петербурге признал, что избирком действовал в интересах "Единой России"

В Санкт-Петербурге Приморский районный суд отменил итоги выборов по избирательному округу "Черная речка", признав, что избирательная комиссия района "Черная речка" действовала в интересах кандидатов от "Единой России" . Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил бывший кандидат в муниципальные депутаты Павел Чупрунов, подавший иск.

Как следует из решения суда, которое опубликовал Чупрунов, комиссия незаконно отстранила от участия в выборах кандидатов от "Справедливой России", поскольку "имела своей целью избрание конкретной группы депутатов". Единственными зарегистрированными для участия в выборах стали 20 представителей "Единой России".

Если городской суд не отменит решение районного суда, то мандата лишится и Василий Макаров — родной брат председателя Законодательного собрания Петербурга и руководителя регионального отделения "Единой России" Вячеслава Макарова.

Муниципальные и губернаторские выборы в Санкт-Петербурге состоялись 8 сентября 2019 года. Оппозиционные кандидаты и наблюдатели заявляли о многочисленных нарушения.