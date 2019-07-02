"Методы из подворотни": хроника муниципальных выборов в Петербурге

В Петербурге продолжаются скандалы, связанные с муниципальными выборами. Потенциальным кандидатам в депутаты продолжают чинить препятствия при подаче документов на регистрацию. В Горизбирком поступают все новые жалобы, уже есть обращения в Центризбирком, Генпрокуратуру и Следственный комитет.

Обстановка начала накаляться с середины мая, когда стало известно, что во многих муниципалитетах выборы были назначены тайно: о них знали только те потенциальные кандидаты, которых хотели видеть в этих округах, остальные не могли обнаружить газет, где по закону публикуется информация о назначении выборов. Именно от такой формальной публикации ведется отсчет времени, когда можно зарегистрироваться кандидатом в муниципальные депутаты, и чем дольше человек не знает о начале кампании, тем меньше у него шансов в ней поучаствовать. А когда "тайные" выборы перестали быть тайными, во многих муниципальных избирательных комиссиях выстроились искусственные очереди, из-за которых настоящие кандидаты не могли сдать документы на регистрацию.

Скандальная обстановка в части городских ИКМО (избирательных комиссий муниципальных округов) сохраняется и сейчас, приобретая кое-где особый накал и изощренные формы, видимо потому, что время регистрации кандидатов подходит к концу. Неделю назад в Петербург приехала специальная комиссия ЦИК, изучавшая обращения и жалобы, в справедливости которых она убедилась, посетив несколько муниципальных округов. Иногда появление членов комиссии оказывало мгновенное действие, так, 26 июня в МО "Академическое" приехал представитель ЦИК Евгений Шевченко вместе с главой Горизбиркома Виктором Миненко, и после этого принимать документы стали значительно быстрее. Во многих местах члены комиссии ЦИК столкнулись с искусственными очередями, некоторые ИКМО спрятались – их невозможно найти по указанным адресам.

26 июня Горизбирком уведомил прокуратуру и Следственный комитет о результатах проверки, это обращение поддержал ЦИК. Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что все нарушения федерального законодательства, допущенные муниципальными комиссиями Петербурга, должны быть тщательно расследованы, что уже сейчас очевидно, что большинство этих нарушений делаются умышленно и что вряд ли сотрудники ИКМО решились бы на них пойти без согласования с муниципальными и районными властями. ЦИК также пригрозил, что если нарушения продолжатся, действия ИКМО будут обжалованы в суде.

Несмотря на такие суровые выводы комиссии ЦИК, скандалы во многих ИКМО продолжились. В субботу, 29 июня, в МО "Екатерингофский" сотрудники избирательной комиссии вызвали сотрудников полиции, которые задержали двоих потенциальных кандидатов, Полину Костылеву и Федора Горожанко, и наблюдателя Красимира Врански. Костылеву к вечеру отпустили, Горожанко при задержании был избит, его отвезли в Александровскую больницу, потом снова вернули в полицию, где и продержали вместе с Врански двое суток. Красимир Врански пребывание в 37-м отделе полиции приравнивает к пыткам: по его словам, днем и ночью там горел свет, работала шумная вентиляция, туалет и умывальник были невероятно грязны, а еда – холодная и прокисшая.

МО, ИКМО с фейковыми очередями, полицейские, препятствовавшие работе СМИ, – все это одна ОПГ, ведущая кампанию против независимых кандидатов

– Вентиляция была такая, как будто под ухом работает фен, спать надо было на четырех реечках, где вообще не поместиться, туалет выглядел как дырка с каким-то шлангом. Мне повезло – Полину Костылеву часам к 11 вечера отпустили, и мне достались ее пенка и плед, а вот Федору пенку дали только на следующий день после посещения членов ОНК – Общественной наблюдательной комиссии. А потом выяснилось, что дочка начальника этого отдела полиции работает в МО "Екатерингофский", глава ИКМО – хорошая знакомая главы муниципального образования, а фейковые очереди курирует действующий депутат этого МО от "Единой России" – он был в этой очереди, курировал работу фейковых кандидатов, вручал им какие-то папочки, что-то с ними обсуждал, они же вместе писали на всех нас жалобы. Те же фейковые кандидаты были понятыми у меня в полиции. Вчера моя жена ездила к прокурору, и там ее заверяли, что меня должны выпустить, но в полиции сказали, что не отпустят, таков приказ начальства. Нас обвиняют в мелком хулиганстве и неповиновении требованиям полиции. Горожанко задерживали очень жестко, волокли по земле, заламывали руки, я вел прямую трансляцию. Полицейские потом нарисовали мне дело – якобы я им мешал и дергал за одежду, а участница фейковой очереди написала жалобу – якобы я матерился и оскорблял полицейских. Но у меня есть трансляция, где видно, что все это неправда. Я считаю, что МО, ИКМО с фейковыми очередями, не пускавшая даже члена Городской избирательной комиссии, полицейские, препятствовавшие работе СМИ, – все это одна ОПГ, ведущая кампанию против независимых кандидатов. Я считаю, что Федора Горожанко задержали намеренно – с тем чтобы он пропустил срок и не смог подать документы, – что и произошло. Я вместе со штабом Навального и "Объединенными демократами" собираюсь организовать митинг с требованием перенести выборы на ноябрь или декабрь и распустить около 30 ИКМО, где происходят нарушения, а также Горизбирком, который не справляется с ситуацией.

Председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова обратилась в прокуратуру и СК с требованием возбудить уголовное дело по факту воспрепятствования осуществлению избирательных прав граждан, собиравшихся стать кандидатами в депутаты МО "Екатерингофский". Впрочем, скандалы в этом МО продолжились и в воскресенье, 30 июля, – в этот день там чуть не сломали ногу представителю Горизбиркома Екатерине Фесик, пытавшейся пройти в ИКМО. А потом туда нагрянула полиция с собаками и кинологами – была объявлена террористическая угроза, из-за которой, правда, за заветную дверь не пускали только демократических кандидатов.

С очередной жалобой на МО "Екатерингофский" в Городскую избирательную комиссию обратился глава петербургского штаба Навального Александр Шуршев. Когда он оттуда возвращался, на него напали неизвестные.

– Я был на заседании рабочей группы ГИК по моей жалобе на работу ИКМО "Екатерингофский", вместе со мной на ту же ИКМО жаловался юрист "Яблока" Виктор Воробьев. На обратном пути в штаб Навального на нас сзади напали двое неизвестных молодых людей, меня ударили в левое ухо, я успел заскочить в аптеку, мимо которой мы походили, нападавший вбежал за мной, но увидел, что там много людей, и скрылся. Второй нападавший побежал за Воробьевым, но тот успел заскочить в ближайший магазин. У меня повреждены ухо и челюсть, я обязательно обращусь в травмпункт и зафиксирую повреждения. Вообще-то, это второе нападение за неделю, и это меня немножко пугает. Хотя на самом деле нас не запугаешь – я все-таки сделал то, что нам так долго не удавалось, подал второй комплект документов – подписи граждан и финансовый отчет.

– Как же вам удалось это сделать?

– Все очень просто – накануне был последний срок подачи документов, если считать по первоначальному, тайному назначению выборов. НО ГИК эти сроки пересмотрела и начала отсчет на 15 дней позднее, так что вчера еще можно было подать документы. Но ИКМО может обжаловать решение ГИК – и в двух округах это уже произошло. И если суд встанет на сторону муниципальной избирательной комиссии, то наша регистрация будет отменена, потому что мы опоздали подать второй пакет документов. Все это – давление на независимых кандидатов. Но что удивляться, у людей, которые работают в подворотне – а ИКМО "Екатерингофский" работает именно в подворотне, – и методы людей из подворотни, – считает Александр Шуршев.

Действительно, хотя Городская избирательная комиссия и продлила сроки работы некоторых особенно одиозных ИКМО, явно не все безропотно подчинятся такому решению. Так, ИКМО "Сампсониевское" и "Сергиевское" уже обратились в Горсуд, требуя отменить решение о продлении сроков приема документов. Между тем у дверей ИКМО "Сергиевское" кандидаты от ЛДПР обнаружили искусственную очередь из двух десятков неизвестных.

1 июля был последний день подачи документов в МО "Гагаринское", но ее сотрудников на месте не оказалось, а председатель ИКМО Алекси Цхададзе сказал по телефону, что не приедет, поскольку он на совещании. Оставшиеся не у дел кандидаты в депутаты вызвали полицию и составили жалобы в Горизбирком. Ранее в этом ИКМО были замечены подставные очереди и неправдоподобно долгий процесс принятия документов. Отчаявшись сдать документы, потенциальные кандидаты даже попытались перекрыть Большой Сампсониевский проспект возле здания администрации Выборгского района. Страсти из-за фейковых очередей разгорелись и в МО "Черная речка", где 1 июля избирательная комиссия работала всего 2 часа, да и то – обслуживая фиктивную очередь, а потом председатель и вовсе ушел. Его уход, похожий на бегство, заснял на видео депутат МО "Морские ворота", волонтер штаба Навального Даниил Кен.

Если кто-то расстроился, что его не пускают, и пошел домой, для него выборы на этом заканчиваются, тут нужна боевая команда, готовая судиться и идти до конца

– Примерно 80% округов проводит выборы без особых нарушений, но в остальных кандидатам фактически не дают подать документы, один из таких округов – "Черная речка". Горизбирком постановил, что все ИКМО должны работать по 8 часов в день без выходных и продлевать часы работы, если не успели принять у всех документы, но ИКМО "Черная речка" все равно работает по 2 часа в день, и там уже который день крепкие ребята не дают попасть внутрь независимым кандидатам. Так было и 1 июля, а потом председатель ИКМО стал быстрым шагом удаляться из двора, сказал, что едет в Горизбирком. И это нормально – вот только он не оставил никого вместо себя, чтобы принимать документы. У Горизбиркома есть право обратиться в суд и потребовать расформирования ИКМО, чтобы прекратить это безобразие, но они этого не делают. Хотя вот полномочия ИКМО "Сампсониевское" по решению муниципального совета переданы ТИК №22, продлены часы приема документов. Но пока ГИК не судится с комиссиями, они так и будут игнорировать его решения. Обстановка такая: если кто-то расстроился, что его не пускают, и пошел домой, для него выборы на этом заканчиваются, тут нужна боевая команда, готовая судиться и идти до конца.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский подтверждает, что в части муниципалитетов не дают подать документы кандидатам от оппозиции.

– Сначала скрывали назначение выборов, потом писали липовые акты о передаче газет в библиотеки, потом скрывали местонахождение избирательных комиссий, теперь снова меняют помещения, меняют график работы, блокируют работу избиркомов очередями из подставных кандидатов. Я вот только что был в МО "Черная речка", там стоит толпа спортивных молодых людей, но их уже видели в качестве кандидатов в МО "Чкаловская", а сюда они приходят уже третий раз, уверяя, что просто консультируются. Понятно, что все это полная липа. В МО "Екатерингофский", я считаю, вообще группа лиц по предварительному сговору препятствует осуществлению избирательных прав граждан, чихая и на ГИК, и на ЦИК, принимая документы только у своих. В "Сампсониевском" полномочия ИКМО переданы ТИКу №22, но и он сегодня не собрал кворум, теперь соберется только в среду, надеюсь, что все документы принять успеет. В МО "Гагаринском" и "Звездном", приняв документы, разослали оповещения, что надо исправить какие-то замечания, и после этого исчезли, у меня нет информации о том, что они нашлись. Феерическая история была в МО "Кронверкское", где группа кандидатов блокировала вход, крича, что они от КПРФ, и не пуская наших кандидатов, хоть они и пришли первыми. Через 2 дня выяснилось, что это не коммунисты, а единороссы во главе с председателем этого муниципального образования – то есть они уже косят под коммунистов, лишь бы не допустить оппозицию до выборов. Потому что "Единая Россия" прекрасно понимает, что она их проиграет с позором. Я думаю, тут решается две задачи – во-первых, соблюдаются шкурные интересы, чтобы одни и те же лица и дальше осваивали муниципальные бюджеты, а во-вторых – это нулевой цикл следующих губернаторских выборов, – чтобы и впредь никакая оппозиция не могла в них участвовать, кроме плюшевых безопасных кандидатов.

Профессор Европейского университета в Петербурге Григорий Голосов считает, что основная задача у этих муниципальных выборов одна.

– С одной стороны, картина знакомая, с другой – новая, все делается с большим перебором. Раньше не так старались, муниципальные органы в Петербурге – не слишком важные, вся власть и деньги сосредоточены в районных администрациях. Думаю, теперь муниципалитеты важны городским властям с точки зрения муниципального фильтра. Вот здесь действительно очень многое зависит от композиции муниципальных органов: чем больше там оппозиционеров, тем больше шансов, что будет зарегистрирован критически настроенный по отношению к властям кандидат, и ничего с этим сделать будет нельзя. А сейчас можно – но, видимо, решили подстраховаться, чтобы и в будущем такой угрозы не было. Иначе ради той ничтожной власти, которая есть у муниципальных органов, никто бы так стараться не стал. И еще нужно показать муниципалам, что они всегда должны будут заботиться о муниципальном фильтре.

Координатор проекта "Объединенные демократы" Андрей Пивоваров считает, что муниципалитеты стали кормушками для людей, которые осваивают бюджеты на муниципальные праздники, на благоустройство – и живут с этого. Но у него есть и друга версия происходящего – что такими громкими скандалами и вопиющими нарушениями хотят оттенить избирательную кампанию губернатора, выплеснуть весь потенциал СМИ на муниципальный уровень. При этом Пивоваров считает такую тактику ошибочной – подрыв доверия к выборам любого уровня – это подрыв доверия и к губернаторским выборам.

– У нас есть МО "Морские ворота", куда приходят гопники и угрожают переломать ноги действующему депутату, есть МО "Ржевка", где происходит драка на входе, есть одиозное МО "Екатерингофский" или МО "Черная речка", где людей криминальными методами не допускают до выборов – об этом много говорят. А есть более тихий Петроградский район, связанный со спикером ЗАКСа Вячеславом Макаровым, где дела намного хуже: там тайно объявили выборы, а потом у людей не приняли документы. Да и вообще, не все потенциальные кандидаты способны к многодневной борьбе за сдачу документов в ИКМО, к прорыву с боем через фейковые очереди, к жалобам и судам: люди заняты на работе, и для многих совсем не просто день за днем сидеть в очередях.

И все же Андрей Пивоваров считает, побеждают только те, кто готовы бороться. В качестве примера он приводит команду демократических кандидатов в МО "Морские ворота", где их тоже пытались взять измором: когда комиссия в 6 вечера сбежала, они сказали – хорошо, тогда мы остаемся ночевать в муниципальном совете. Они так и сделали – и на следующий день в 10 утра подали документы. Пивоваров восхищается командой кандидатов, но считает такую ситуацию ненормальной. Он полагает, что Городская избирательная комиссия, а также ЦИК обязаны действовать гораздо более решительно, пока же от них исходят только правильные заявления, но за ними нет никаких дел.