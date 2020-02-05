Защита якутского шамана Габышева подала жалобу в ЕСПЧ

Адвокаты якутского шамана Александра Габышева, организовавшего поход в Кремль для "изгнания Путина", подали жалобу в Европейский суд по правам человека на незаконное задержание своего подзащитного. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщил координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.
Причиной для обращения в ЕСПЧ стало задержание шамана 10 декабря 2019 года и заведенное на него административное дело о неповиновении требованию полицейского. По версии МВД, когда Габышеву пытались вручить повестку на допрос к следователю, он отказался в ней расписываться, вытащил меч и, якобы размахивая им, порвал форму одного из полицейских. В итоге суд признал Габышева виновным и оштрафовал на тысячу рублей.
По мнению защиты Габышева, никаких законных оснований для задержания шамана у полицейских не было. В отношении Габышева были нарушены сразу три статьи Конвенции по правам человека, в частности, о праве на свободу и личную неприкосновенность и на справедливое судебное разбирательство. По словам правозащитника, сейчас Габышев находится у себя дома, и полиция пока не предпринимает попыток его задержать.
- 13 января шаман Александр Габышев из Якутска объявил о новом походе в Москву, чтобы изгнать президента России Владимира Путина, которого он называет "демоном".
- Впервые Габышев отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина" в марте 2019 года. Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Он был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым.
- В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения.
- В декабре 2019 года, после попытки шамана возобновить поход в Москву, следствие не предъявило Габышеву никаких обвинений. С него снята подписка о невыезде. Сотрудник ФСБ взял с шамана обязательство о явке к следователю по необходимости.
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