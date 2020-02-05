Защита якутского шамана Габышева подала жалобу в ЕСПЧ

Адвокаты якутского шамана Александра Габышева, организовавшего поход в Кремль для "изгнания Путина", подали жалобу в Европейский суд по правам человека на незаконное задержание своего подзащитного. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщил координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

Причиной для обращения в ЕСПЧ стало задержание шамана 10 декабря 2019 года и заведенное на него административное дело о неповиновении требованию полицейского. По версии МВД, когда Габышеву пытались вручить повестку на допрос к следователю, он отказался в ней расписываться, вытащил меч и, якобы размахивая им, порвал форму одного из полицейских. В итоге суд признал Габышева виновным и оштрафовал на тысячу рублей.

По мнению защиты Габышева, никаких законных оснований для задержания шамана у полицейских не было. В отношении Габышева были нарушены сразу три статьи Конвенции по правам человека, в частности, о праве на свободу и личную неприкосновенность и на справедливое судебное разбирательство. По словам правозащитника, сейчас Габышев находится у себя дома, и полиция пока не предпринимает попыток его задержать.