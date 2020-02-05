Суд в Москве арестовал гражданина России по обвинению в госизмене

Лефортовский суд в Москве арестовал гражданина России Виктора Королева под делу о государственной измене. Материалы дела находятся по грифом "секретно", сообщает агентство "Москва".

Известно, что 6 февраля тот же суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста Королёву.

14 октября 2019 года Лефортовский районный суд Москвы арестовал на два месяца гражданина России Алексея Валуева по подозрению в государственной измене. Материалы уголовного дела засекречены, и в чём конкретно подозревают Валуева – неизвестно.