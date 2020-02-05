Суд в Москве арестовал гражданина России по обвинению в госизмене

Лефортовский суд в Москве арестовал гражданина России Виктора Королева под делу о государственной измене. Материалы дела находятся по грифом "секретно", сообщает агентство "Москва".
Известно, что 6 февраля тот же суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста Королёву.
14 октября 2019 года Лефортовский районный суд Москвы арестовал на два месяца гражданина России Алексея Валуева по подозрению в государственной измене. Материалы уголовного дела засекречены, и в чём конкретно подозревают Валуева – неизвестно.
- По данным правозащитников, за последние 20 лет по делам о госизмене и шпионаже в России осудили порядка ста человек.
- Наибольшую известность среди дел о госизмене в последнее время получило дело учёного, сотрудника ЦНИИМАШ Виктора Кудрявцева. Недавно он был выпущен из СИЗО. 75-летний учёный тяжело болен, обвинения с него не сняты. Он настаивает на своей невиновности.
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