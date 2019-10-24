Суд в Москве арестовал гражданина РФ по подозрению в госизмене

Лефортовский районный суд Москвы арестовал на два месяца гражданина России Алексея Валуева по подозрению в государственной измене. Это произошло ещё 14 октября, но стало известно об этом только сегодня - сообщает агентство новостей "Москва" со ссылкой на пресс‐службу суда.
По всей вероятности, Валуев находится в СИЗО "Лефортово", куда, как правило, помещают подозреваемых в государственных преступлениях.
Материалы уголовного дела засекречены, и в чём конкретно подозревают Валуева - неизвестно.
- Наибольшую известность среди дел о госизмене в последнее время получило дело учёного, сотрудника ЦНИИМАШ Виктора Кудрявцева. Недавно он был выпущен из СИЗО. 75-летний учёный тяжело болен, обвинения с него не сняты. Он настаивает на своей невиновности.
- Были арестованы и несколько коллег Кудрявцева. 77-летний Сергей Мещеряков был отправлен под домашний арест.
- Летом по подозрению в госизмене был арестован помощник полпреда президента в Уральском федеральном округе Александр Воробьёв.
- Тот же Лефортовский суд летом арестовал о делу о госизмене Юрия Ещенко и Сергея Петушкова. Подробности их преследования также неизвестны.
- По данным правозащитников, за последние 20 лет по делам о госизмене и шпионаже в России осудили порядка ста человек.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.