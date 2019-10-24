Суд в Москве арестовал гражданина РФ по подозрению в госизмене

Лефортовский районный суд Москвы арестовал на два месяца гражданина России Алексея Валуева по подозрению в государственной измене. Это произошло ещё 14 октября, но стало известно об этом только сегодня - сообщает агентство новостей "Москва" со ссылкой на пресс‐службу суда.

По всей вероятности, Валуев находится в СИЗО "Лефортово", куда, как правило, помещают подозреваемых в государственных преступлениях.

Материалы уголовного дела засекречены, и в чём конкретно подозревают Валуева - неизвестно.