ООН: с 1 декабря из Идлиба бежали полмиллиона человек

Более полумиллиона жителей с 1 декабря прошлого года покинули провинцию Идлиб на северо-западе Сирии. Об этом сообщает ООН. По данным организации, 80 процентов беженцев – женщины и дети.

На 6 февраля в ООН запланирован брифинг по ситуации в Идлибе по запросу США, Великобритании и Франции.

В Идлибе с осени 2018 года действует демилитаризованная зона, созданная при поддержке Турции и России. При этом в регионе остаются войска сирийской оппозиции. Против них ведут наступление сирийские правительственные войска при поддержке России. Войскам оппозиции оказывает помощь Турция.

3 февраля в регионе погибли пятеро турецких военных и трое мирных жителей. Анкара обвинила в гибели своих солдат Дамаск и атаковала позиции сирийских правительственных войск. Анкара предупредила, что будет рассматривать сирийских военных, которые приближаются к наблюдательным пунктам турецкой армии, как врагов. Минобороны России заявило, что турецкие военные попали под обстрел, поскольку не предупредили о своих перемещениях. Турция это отрицает.

Представители местных неправительственных организаций неоднократно обвиняли Россию в атаках на гражданские объекты. Россия обвинения в неизбирательных бомбардировках в Идлибе категорически отвергает.

С 2014 года борьбу с радикальными исламистами в Сирии ведет международная коалиция во главе с США. Коалиция поддерживает силы сирийской демократической оппозиции. Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Коалиция неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима президента Сирии Башара Асада. Страны Запада обвиняют его в массовых нарушениях прав человека.