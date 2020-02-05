"Желание мелко нагадить"

Московские суды продолжают взыскивать с российских оппозиционеров десятки, сотни тысяч, миллионы рублей по многочисленным искам коммерческих и бюджетных организаций, которые утверждают, что понесли убытки из-за летних акций протеста за честные выборы. С Алексеем Навальным и его сторонниками судились метрополитен, Мосгортранс, "Автомобильные дороги", ресторан "Армения", Росгвардия. Оппозиция уже выплатила более четырех с половиной миллионов рублей. Штраф в пользу московского метро был списан несколько раз.