Путин потребовал закрыть аптеки, повысившие цены на защитные маски

Владимир Путин, выступая на встрече с членами правительства, потребовал отобрать лицензии у аптек, которые повысили цены на медицинские маски и противовирусные препараты на фоне вспышки заболевания коронавирусом.

По мнению президента, аптеки "решили нажиться", и по каждой такой организации нужно принять решение о прекращении её деятельности. "Чтобы в следующий раз неповадно было", – пояснил Путин.

Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова признала дефицит медицинских масок и противовирусных препаратов в ряде аптечных сетей. Также она сообщила о серьёзном росте цен на данные товары, в некоторых случаях – в сто раз.

Замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрей Цариковский пообещал штрафовать аптеки, которые повышают цены, отметив, что в ведомстве считают это "экономическим мародёрством". По словам Цариковского, самый существенный рост цен – на 650 процентов – зафиксирован в Дагестане.

Между тем агентство "Интерфакс" сообщает, что медицинские маски закончились во многих аптеках Тюмени. Местные жители скупают их на фоне новостей о том, что россияне, которых 5 февраля эвакуировали из китайского города Ухань, поместили в санаторий в 30 километрах от Тюмени. На сегодняшний день в России зафиксированы два случая заражения новым вирусом, один из них – в Тюменской области.

Ранее Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации по использованию медицинских масок, отметив, что ими стоит пользоваться уже заболевшим людям. Кроме того, ВОЗ призвала не использовать одноразовые маски повторно.

Роспотребнадзор, в свою очередь, рекомендовал носить медицинские маски в транспорте и местах массового скопления людей и менять их на новые каждые два-три часа. В ведомстве отметили, что во время пребывания на улице от масок можно отказаться.

На 5 февраля в мире от коронавируса нового типа, пришедшего из Китая, скончались почти 500 человек, заражены более 24 тысяч. За последние сутки умерли 65 человек, что стало рекордным значением за время эпидемии.