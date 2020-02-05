В Белоруссии на треть снизилось число сторонников союза с Россией

Число граждан Белоруссии, поддерживающих идею союзного государства с Россией, за год снизилось на 20 процентов, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.

Если в начале 2019 года за союз с Россией высказывались более 60 процентов жителей Белоруссии, то к декабрю эта цифра упала почти до 40 процентов.

Одновременно с этим социологи отмечают рост среди белорусов числа сторонников вступления в Евросоюз. За три последних месяца 2019 года оно увеличилось на восемь процентов, и сейчас уже почти каждый третий житель страны выступает за европейский вектор развития.

В прошлом году президенты России и Белоруссии не исключали подписания соглашения об интеграции двух стран. Называлась даже дата возможного подписания – 8 декабря. Однако на встрече в Сочи главам государств не удалось утвердить план разработанных "дорожных карт" по интеграции.

Позже отношения между Минском и Москвой и вовсе обострились – в частности, из-за споров о ценах на энергоносители, которые Белоруссия закупает у России.

В новом году президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно критически высказывался в адрес руководства России.