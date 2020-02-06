Данные более миллиона клиентов МФО выставили на продажу в интернете

В интернете выставлены на продажу данные клиентов микрофинансовых организаций (МФО). В базе содержатся сведения более одного миллиона двухсот тысяч клиентов, заявляет продавец. Объявление о продаже от 2 февраля обнаружил РБК.

Пробный фрагмент на 800 строчек включает в себя фамилии и имена, номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения и паспортные данные, а также места, где брался кредит, без указания суммы. В базе есть сведения обращавшихся за займами в "Быстроденьги" (входит в топ-10 на рынке), а также в "Займер", "еКапусту", "Лайм" и "Микроклад". Часть базы содержит неактуальные номера телефонов.

Источник, близкий к Банку России, заявил, что продаваемая база похожа на объединение данных клиентов МФО из разных источников, а не на утечку из одной компании.

Эту версию поддержали и в службе безопасности "Быстроденег": база непригодна для работы, поскольку часть полей в пробной версии содержат только номер телефона и почту, а номера СНИЛС, который как и паспорт, запрашивают для получения микрозайма онлайн, там не было вовсе.

В "Быстроденьгах" изучив часть "пробника" (100 записей) отметили , что он лишь на треть совпадает с собственной базой МФО.

В микрофинансовой компании "Займер" начато оперативное служебное расследование в связи с возможной утечкой персональных данных клиентов. Руководство компании обратилось в правоохранительные органы. "Микроклад" сообщил, что в пробной части нет данных его клиентов.