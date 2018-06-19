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Маленький заём – большие проблемы. Эфир в 21:05

Рынок микрокредитования в России растет завидными темпами. В прошлом году суммарный объем выданных микрозаймов превысил 100 миллиардов рублей. В сфере микрокредитования занято 4 тысячи организаций, а кредиты в них оформляли 10 миллионов россиян. О том, как устроен рынок быстрых займов, чем "короткий" кредит в микрофинансовой организации оборачивается для заемщика и как не превратить маленький заем в большую проблему, говорим с Сергеем Крыловым из "Лиги защиты должников" и Михаилом Беляевым из "Финпотребсоюза"

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