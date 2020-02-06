Невиновен. Сенат оправдал президента Трампа

Сенат Конгресса США в среду отклонил обвинения, предъявленные президенту Дональду Трампу Палатой представителей в рамках процесса импичмента. За обвинительный вердикт проголосовал лишь один республиканец.

Президент Трамп обвинялся в злоупотреблении служебным положением в личных политических интересах. По версии демократов, он стремился выбить из седла своего предполагаемого соперника на выборах этого года Джо Байдена, который в бытность вице-президентом курировал отношения с Украиной. Дональд Трамп жаждал получить от Киева доказательства коррумпированности Байдена и с этой целью оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, заморозив предоставление Украине военной помощи, уже выделенной Конгрессом. Адвокаты президента утверждали, что расследование коррупции – святой долг президента, а помощь была заблокирована лишь на короткий срок по другим причинам.

Второе обвинение было связано с попытками президента запретить членам своей администрации и дипломатам давать показания по этому делу в Конгрессе, что было оценено как препятствование деятельности Конгресса. Это обвинение сторонники Трампа парировали тем, что обвинители не рискнули оспорить в суде отказ одного из помощников Трампа давать показания в Конгрессе. Суд в Сенате, где в течение нескольких дней выступали представители обвинения и защиты, не изменил мнений сенаторов.

После того, как Сенат большинством в два голоса отклонил требование демократов вызвать и допросить свидетелей, председательствующий, главный судья Верховного Суда США Джон Робертс предоставил сторонам процесса последнюю возможность убедить членов палаты. Конгрессмен-демократ Адам Шифф, глава комитета нижней палаты по разведке, который вел расследование, в своей заключительной речи настаивал на том, что вина президента полностью доказана, и что его действия заслуживают принудительной отставки в большей мере, чем действия двух его предшественников.

"Президент Никсон тоже злоупотребил служебным положением, чтобы получить незаслуженное преимущество перед своим соперником. Но в уотергейтском деле он никогда не стремился принудить другое государство к содействию своему переизбранию. Он не жертвовал нашей национальной безопасностью таким очевидным и разрушительным образом, не удерживал помощь союзнику, который ведет войну. Проступок президента Клинтона бледнеет по сравнению с действиями Никсона и не выдерживает никакого сравнения с действиями Дональда Трампа. Ложь об интимной связи, сказанная под присягой, является преступлением, но оно не имело никакого отношения к его должностным обязанностям. Факты говорят о том, что неправомерные поступки президента Трампа были гораздо более деструктивны, чем действия обоих президентов в прошлом. Почему же в таком случае этот процесс так отличается от тех, что изменилось? Краткий ответ – изменились мы. Сегодня члены этого собрания гораздо более склонны оправдывать самые серьезные прегрешения президента, если это президент от их партии".

Кеннет Старр в свое время в качестве независимого прокурора расследовал обвинения против Билла Клинтона, но теперь он вошел в команду защитников президента Трампа. Его выступление было не столько оправдательным, сколько обвинительным. Но обвинял он не президента, а Сенат, погрязший в политиканстве.

"В случае Никсона нижняя палата проголосовала за то, чтобы начать расследование в порядке импичмента, 410 голосами против четырех. В случае Клинтона, спорном, противоречивом, 31 демократ голосовал за расследование. В нашем случае, напротив, не голосовал никто из президентской партии. Это говорит о том, что мы живем во время политической поляризации, резкой и, быть может, безнадежной. Никого больше ни в чем невозможно убедить. Все черпают свои новости только из своих любимых источников. Выбор фатально предопределен. В конечном счете это положение не оставляет выбора тем, кто принес присягу вершить беспристрастное правосудие. В наши дни посредники, мыслители, обладатели независимых мнений пребывают вне этих стен, внутри которых вы служите".

В обеих фракциях были сенаторы, на которых возлагала надежды противоположная сторона. Один из них – сенатор от Западной Вирджинии Джо Мэншин. Он позиционирует себя как умеренный демократ, потому что избран от штата, постоянно голосующего на президентских выборах за кандидата республиканцев. В своем выступлении он процитировал Дональда Трампа, который называет "идеальным" свой телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

"Долгими днями и ночами этого процесса я слушал обе стороны, представлявшие свои аргументы и отвечавшие на наши вопросы. Я все еще не решил, как буду голосовать, но вот что представляется мне истинным. Прежде всего – этот звонок не был "идеальным". Новоизбранному президенту Зеленскому, не имеющему никакого опыта в международной политике, звонит лидер свободного мира и просит его об услуге, имеющей отношение к внутриполитическим делам США. Никто, независимо от партийной принадлежности, не должен считать этот поступок правильным. Он был просто-напросто неправильным. Оказывать давление на союзника НАТО, который ведет на своей территории активную борьбу с российской агрессией, – это неправильно. Ни президент Зеленский, ни кто-либо другой не должен чувствовать себя обязанным оказывать услуги мировой сверхдержаве прежде, чем он получит военную помощь. Наша страна так себя не ведет. Мы стоим плечом к плечу с нашими союзниками и никогда политические услуги не были условием нашей поддержки демократии".

Республиканка от Аляски Лиза Мурковски известна своей независимостью. Она часто голосует вместе с демократами. Поэтому и в данном случае демократы на нее рассчитывали. В отличие от своих однопартийцев Мурковски не стала оправдывать президента.

"В течение последних недель все мы посмотрели видео 20-летней давности, в которых члены Сената, участвовавшие в процедуре импичмента Клинтона, занимали позицию ровно противоположную той, какую они занимают теперь. Поразительное лицемерие даже для такого места, как Вашингтон. Президент вел себя постыдно и неправильно. Его личные интересы не имеют приоритета перед интересами этой великой нации. Президент обязан поддерживать достоинство и честь своего поста. Не только ради себя, но и ради всех будущих президентов".

Тем не менее сенатор Мурковски заявила, что проступки президента не достигают тяжести преступлений, за которые полагается импичмент, поэтому она будет голосовать за его оправдание. Судить президента в год выборов, сказала она, должны избиратели.

Еще одна надежда демократов – республиканец от Юты Митт Ромни, кандидат Республиканской партии на президентских выборах 2012 года.

"Важнейший вопрос, ответа на который требует от сенаторов Конституция – совершил ли президент нечто настолько исключительное и вопиющее, что эти деяния подпадают под определение "тяжкие преступления и правонарушения". Да, совершил. Президент просил иностранное правительство расследовать действия своего политического соперника. Президент задержал предоставление этому правительству жизненно необходимой ему военной помощи. Президент заморозил помощь американскому союзнику, который воюет с российскими захватчиками. Президент преследовал личную политическую цель. Следовательно, президент виновен в отвратительном злоупотреблении доверием общества".

Сенатор Ромни оказался единственным республиканцем, признавшим президента виновным в злоупотреблении властью. Результаты голосования огласил главный судья Робертс.​

"По этой статье импичмента 48 сенаторов признали Дональда Джона Трампа, президента Соединенных Штатов, виновным. 52 сенатора признали его невиновным. Две трети имеющихся налицо сенаторов не признали его виновным. Сенат объявляет ответчика Дональда Джона Трампа, президента Соединенных Штатов, не виновным по первой статье импичмента".

Это была третья в истории Соединенных Штатов попытка отстранения президента от власти посредством импичмента. Она закончилась так же, как и две предыдущие – оправданием президента. Заметное отличие состояло лишь в том, что законодатели на этот раз разделились во мнении о виновности президента строго по партийной принадлежности. Все 47 сенаторов-демократов проголосовали за то, чтобы признать президента виновным, 52 республиканца признали его невиновным по первому пункту обвинения – злоупотребление властью, все 53 республиканца-сенатора отвергли второй пункт обвинения – препятствование Конгрессу.

Этот итог был предопределен расстановкой сил в Сенате и партийными интересами. Далеко не факт, что допросы свидетелей придали бы дополнительную убедительность довольно легковесным обвинениям против президента, но отказ республиканского большинства от допросов стал демонстративным вызовом демократической процедуре.

Президент Трамп назвал этот вердикт "победой нашей страны над импичментом-фальсификацией". Глава демократов в Сенате Чак Шумер назвал процесс в Сенате "инсценировкой", заявив, что те, кто стоит на стороне президента, не могут быть на стороне правды.

Специалисты, мнения которых также разделились, остались при них и после завершения этого процесса. Илья Шапиро из вашингтонского института имени Катона называет процесс политическим спектаклем.

– Я думаю, не важно, совершил ли президент преступление, потому что деяние не обязательно должно быть преступлением для того, чтобы стать причиной для импичмента. При этом далеко не все преступления являются поводом для импичмента. Во время слушаний адвокаты президента настаивали на том, что отстранение главы исполнительной власти возможно только в том случае, если он совершил уголовное преступление. На мой взгляд, это ложный посыл, и Сенат мог одобрить импичмент, даже если президент не совершил преступления. Проблема заключается в том, что процесс в Сенате не добавил никаких новых деталей к тому, что уже было известно. Фактически противники президента и защитники сходятся на том, что картина действий президента, за которые его пытались подвергнуть импичменту, более или менее ясна. Вопрос, заслуживают ли они импичмента? Ясного ответа на него я не услышал. На самом деле вся эта процедура выглядела политическим театром. Если бы демократы в действительности хотели привлечь на свою сторону хотя бы нескольких республиканцев в своих попытках отстранить президента от власти, они не должны были превращать импичмент в то, что выглядело чисто эмоциональным анти-трамповским, сугубо партийным действом. Такой подход не мог изменить мнений ни законодателей, ни американских избирателей.

Правовед Дэвид Копелл, сотрудник института Independence в Колорадо, считает, что президент Трамп заслуживает отстранения от власти.

– У специалистов по конституционному праву разные мнения на этот счет. Я лично считаю, что деяния Дональда Трампа заслуживали импичмента прежде всего потому, что он нарушил закон, запрещающий президенту распоряжаться средствами, выделенными Конгрессом на определенные цели. В данном случае Трамп приостановил выделение военной помощи Украине. Он сделал это, как стало совершенно ясно, исходя из своих личных интересов, а нее из интересов Соединенных Штатов. Этого, на мой взгляд, достаточно, чтобы подвергнуть президента импичменту. Но это решение не юридическое, а политическое, которое, согласно конституции, принадлежит сенаторам. И, как сказала сенатор-республиканец Сьюзен Коллинз, республиканцы хотят дать право это решить избирателям. До президентских выборов осталось немного времени, все факты сейчас известны избирателям, они, народ, должны решать, что необходимо делать.

По словам Копелла, процесс импичмента, несмотря на предсказуемость его исхода и политическую подоплеку этого дела, был полезен.

– Я не считаю, что импичмент был бессмысленной и вредной затеей, как утверждают сторонники Трампа. На мой взгляд, попытки ограничить чрезмерные полномочия исполнительной власти и готовность дать отпор президенту, злоупотребляющему властью, – это хорошая вещь, – говорит Дэвид Копелл.

Президент Трамп ответил на оправдание видеороликом, изображающим предвыборные стикеры со своим именем вплоть до 90000 года.