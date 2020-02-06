Росстат раскрыл данные по нехватке врачей в регионах

На конец 2018 года в России были незакрытыми около 50 тысяч вакансий врачей и еще около 50 тысяч вакансий среднего медицинского персонала, выяснил РБК, изучив данные Росстата. Ведомство впервые раскрывает информацию о недостатке врачей в государственном и частном секторах в отдельных регионах. В Росстате отметили, что на конец 2018 года в половине регионов России была не закрыта каждая двадцатая вакансия высшего и среднего медперсонала, а в шести регионах не закрыта каждая десятая вакансия.

Самая значительная нехватка врачей была зафиксирована в 2018 году в Камчатском крае – там не было закрыто около 20% вакансий врачей, медсестер и фельдшеров. На втором месте по дефициту в 2018 году была Смоленская область, где вакантными оставались 2,7 тысячи ставок врачей, фельдшеров и медсестер, или почти 18%. В Псковской области, которая заняла в 2018 году третье место по недостатку врачей, число вакантных позиций за год сократилось примерно в два раза. Если в 2018 году Росстат насчитал 2,3 тысячи вакантных ставок врачей и среднего медперсонала, то на 1 декабря 2019-го вакантными оставались около тысячи мест. Сократил ли регион при этом число ставок – в комитете по здравоохранению Псковской области не уточнили.

Всего в России на момент анализа Росстата были не заполнены около 10% ставок врачей и 4% ставок среднего медперсонала. Больше всего незакрытых позиций было в службе скорой помощи – пустовала каждая четвертая вакансия. Медики не хотят идти работать в скорую помощь из-за "бешеных нагрузок" и низких зарплат, объясняет председатель профсоюза работников скорой помощи Дмитрий Беляков.

В регионах действительно не хватает врачей – на участках дефицит составляет 37 тыс. человек, рассказала РБК ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова. "Среднего медицинского медперсонала не хватает 66 тысяч человек, всего необходимо 149 тысяч, – сказала она. – Дефицит фельдшеров составляет как минимум 20 тысяч человек, кроме того, не хватает порядка 30 тысяч врачей-специалистов". "У нас по нормативу на участкового терапевта приходится 1,7 тысячи граждан, а врачи вынуждены обслуживать участок в 3 тысячи человек, – добавила она. – Страдают и доступность, и качество медицинской помощи". Улумбекова считает это "проблемой номер один" в российской медицине.

Одна из причин недостатка врачей – низкие зарплаты, считает ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова. Сейчас работа врачей первичного звена оплачивается ниже, чем в среднем по отрасли. "Специалисты, работая на полторы или две ставки, получают не более 30–35 тысяч рублей – это зависит от региона", – пояснила Улумбекова. Еще одна причина в избытке форм отчетности – очень много времени уходит на оформление документов, часть отчетов дублируют друг друга, считает эксперт.