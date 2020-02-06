Счётная палата раскритиковала правительство за неэффективность

Система стратегического планирования федеральных министерств и ведомств разбалансирована и неэффективна, а уровень контроля и исполнительской дисциплины низок, выяснила Счетная палата. Министерства не включили в свои планы 45% целевых показателей нацпроектов для исполнения майского указа президента.
Ситуация с госпрограммами еще хуже — 74% показателей не отражены в планах работы федеральных чиновников, выяснили аудиторы. В таком состоянии система планирования не способствует достижению национальных целей и не обеспечивает решение стратегических задач развития страны, указывает Счетная палата. Эффективность стратегического планирования отстает из-за слабого уровня цифровизации в министерствах и ведомствах, а открытость так и не стала основным принципом работы федеральных госслужащих, говорится в отчете.
В 2017 и 2018 годах ни одно из федеральных министерств и ведомств не смогло достичь плановых значений всех показателей. В целом каждый пятый показатель деятельности не был достигнут. Например, целевым показателем для Минэкономразвития было вхождение России в топ-20 рейтинга Doing Business Всемирного банка в 2018 году (эта цель была поставлена еще в первых майских указах 2012 года, после того как в 2011 году страна заняла 124-е место в рейтинге). В итоге за шесть лет Россия смогла подняться только на 31-е место, а в 2019 году улучшить свои позиции, переместившись на 28-е. Нынешняя цель — попасть в двадцатку к 2024 году.
Минстрой не достиг планового значения по объему расселенного аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. Доля граждан, довольных качеством работы «Почты России», в 2018 году составила 67%, а для Минкомсвязи плановым значением было 76%.
Выводы Счетной палаты справедливы: система планирования работы госслужащих действительно не сбалансирована, сказал РБК заведующий кафедрой теории и практики государственного управления НИУ ВШЭ, профессор Андрей Клименко. Проблема заключается в том, что в самой системе стратегического планирования очень трудно увидеть центральные направления, основные цели, на достижение которых должны работать все многочисленные плановые показатели федеральных министерств.
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