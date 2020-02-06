Украинская полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля журналистки Радио Свобода во Львове Галины Терещук.

По данным прокуратуры, злоумышленника задержали в Одессе. Ему 19 лет, он уроженец Хмельницкой области. Подозреваемого должны доставить во Львов на допрос. За умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом ему грозит от трех до 10 лет тюрьмы.

Ранее о задержании подозреваемого сообщал министр внутренних дел страны Арсен Аваков. По его словам, задержанный – гражданин Молдавии.

Автомобиль Терещук сгорел 30 января. Никто не пострадал. По данным следствия причиной поджога могла стать профессиональная деятельность журналистки. Представитель ОБСЕ назвал случившееся очередным примером запугивания прессы.

Галина Терещук работает на Радио Cвобода с 2000 года. Она отвергает бытовые версии поджога ее автомобиля.