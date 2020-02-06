У участников встреч с Путиным начали замерять температуру

Кремль ужесточил проверку участников мероприятий с участием президента России Владимира Путина. У посетителей проверяют температуру тела тепловизором. Об этом сообщил в фейсбуке журналист телеканала "Дождь" Антон Желнов, аккредитованный для освещения работы президента.
Меры предосторожности предприняты в связи со вспышкой коронавируса, — подтвердил "Ведомостям" пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, проверяются все участники публичных мероприятий. У журналистки газеты так же была проверена температура.
В ноябре президент России потребовал от членов правительства срочно сделать прививки от гриппа, — сообщал ТАСС. "Гриппом заболел — самострел. А как? Можно предотвратить — не предотвратил. Я вас прошу подумать об этом", — цитировало агентство президента. Путин много лет не выносит на совещаниях гриппующих чиновников, рассказали Радио Свобода двое бывших участников рабочих встреч с президентом.
- В конце декабря в китайском городе Ухань началась эпидемия нового типа коронавируса, вызывающего в некоторых случаях тяжёлую форму пневмонии. Более 28000 тысяч человек заболели, 565 человек погибли.
- Около 80 процентов скончавшихся от нового вируса — люди в возрасте старше шестидесяти лет, имевшие другие заболевания. Президенту России 67 лет.
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