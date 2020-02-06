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Суд в Лондоне принял прецедентное решение по борьбе с отмыванием денег

Жена бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева Замира Гаджиева не смогла оспорить в лондонском суде ордер, требующий от нее объяснить происхождение денег на покупку дома в престижном районе Найтсбридж. 5 февраля трое судей отклонили апелляцию Замиры Гаджиевой. Если она не сможет отчитаться о том, как получила эти средства, ее особняк на западе Лондона будет арестован британскими властями.

Власти Великобритании с февраля 2018 года в рамках закона "О криминальных финансах" имеют возможность проверять происхождение капиталов проживающих в стране иностранцев. Если они не смогут объяснить происхождение капиталов объемом свыше £50 000, то могут столкнуться с заморозкой активов. В рамках расследований проводится проверка 120-140 человек, причем большинство из них связаны с Россией.

Изначально Замиру Гаджиеву арестовали, но потом выпустили под залог. От женщины потребовали объяснить, откуда у нее самой и ее мужа появились средства на покупку дома в Найтсбридже стоимостью £11,5 млн ($15 млн), а также гольф-клуба стоимостью £10,5 млн ($13,5 млн) в графстве Беркшир рядом с городком Аскот, где ежегодно проходят скачки. В документах следствия также указывается, что за последние 10 лет Гаджиева потратила в лондонском универмаге Harrods £16 млн ($21 млн) на предметы роскоши.

В британском Национальном агентстве по борьбе с преступностью приветствовали решение суда, назвав его "полезным прецедентом для будущих дел". Там также подчеркнули, что "продолжат искать возможности для использования подобных ордеров в целях борьбы с противоправной финансовой деятельностью и организованной преступностью".

Теперь Гаджиева должна в течение семи дней предоставить им объяснение своего богатства. Если она не сделает этого, власти попросят суд конфисковать имущество, а потом продаст его. Вырученные деньги пойдут в казну Великобритании. Если же Гаджиева покажет законный источник средств, у чиновников будет 60 дней на изучение ее счетов, после чего следователи решат, принимать и закрывать дело или отклонять и добиваться конфискации.

Аналогичное разбирательство ждет и выходцев из России, но только с политическим прошлым, полагает замгендиректора Transparency International в России Илья Шуманов: "Обязательность этого института только для политически значимых лиц, работающих в органах власти, их близкого круга, членов семей. Тем людям, которые не были на государственной службе, волноваться, я думаю, не стоит. Если человек году в 1990-м находился в органах власти, в квазигосударственных компаниях работал, то эта история может его коснуться".

Джахангир Гаджиев в 2016 году был осужден Бакинским судом по тяжким преступлениям на 15 лет лишения свободы по обвинению в растрате и мошенничестве. В сентябре прошлого года приговор был увеличен до 16,5 лет. Следствием установлено, что в 2001-2015 годах по указанию Гаджиева были совершены незаконные вексельные операции, связанные с заключением с зарегистрированными в разных странах юридическими лицами договоров о купле-продаже не имеющих реальной стоимости векселей на общую сумму $3,4 млрд и €987 млн.

В результате незаконных финансовых операций, получения необеспеченных векселей и выдачи необеспеченных кредитов Гаджиев и его сообщники нанесли банку ущерб в размере 4,7 млрд манатов ($2,8 млрд). Власти Азербайджана пытались добиться экстрадиции супруги Гаджиева, которая была временно помещена под арест, а затем отпущена под залог в размере £500 тыс. (больше $650 тыс.), однако в сентябре прошлого года британский суд отказался выдавать ее Азербайджану. Судья Эмма Арбатнот выразила сомнения в независимости азербайджанских судов и мотивировала свое решение тем, что на родине "право Гаджиевой на отправление правосудия может оказаться вопиющим образом нарушено".

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