Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты "Ведомости"

Новым владельцем газеты "Ведомости" уже больше года является бизнес-партнер Демьяна Кудрявцева Владимир Воронов. Об этом в интервью RTVI сообщил сам Демьян Кудрявцев, бывший совладелец газеты и член её совета директоров.

"Газета "Ведомости" принадлежит семье моего партнера Владимира Воронова, который является членом совета директоров, был со мной вместе пять лет назад покупателем акций и отдельно долга компании БНМ ("Бизнес Ньюс Медиа")", – рассказал Кудрявцев. Отвечая на уточняющий вопрос, он подтвердил, что у него самого нет доли в издании и он остается лишь членом совета директоров.

Демьян Кудрявцев подтвердил РБК, что компания "Бизнес Ньюс Медиа", на которую зарегистрирована газета "Ведомости", принадлежит семье его бизнес-партнера Владимира Воронова. Руководство редакции узнало о смене владельца газеты ещё летом 2018 года, рассказал "Открытым медиа" главный редактор "Ведомостей" Илья Булавинов: "Мне и другим руководителям редакции об этом было объявлено примерно полтора года назад".

Воронов работал в News Corp. – медиакорпорации, подконтрольной американскому медиамагнату Руперту Мердоку. В частности, Воронов был президентом компании News Media, которая управляла в России радиостанциями "Наше радио", Best FM и "Ультра". Партнером News Corp. в этом проекте был Борис Березовский. В 2010 году корпорация избавилась от этих активов и их новым владельцем стал член Совета Федерации от Курской области Виталий Богданов.

Учредителем и издателем печатного СМИ "Ведомости" и электронного периодического издания vedomosti выступает АО "Бизнес Ньюс Медиа", единственным собственником которого, по информации Росстата, является АО "Аркан Инвестмент". Его акционером, по данным ЕГРЮЛ на ноябрь 2015 года, значится Яна Мозель-Кудрявцева. Кудрявцев заявил "Открытым медиа", что у его жены больше нет доли в этом юрлице. Условия сделки он раскрыть отказался.

Бывший гендиректор ИД "Коммерсантъ" Демьян Кудрявцев приобрел у финской Sanoma Corp. 33 процента компании-владельца издателя "Ведомостей" весной 2015 года. Но уже осенью этот пакет, как и другие активы Кудрявцева в медиа, были переданы жене – Мозель-Кудрявцевой. Это было обусловлено вступающими в силу с января 2016 года поправками в закон "О СМИ" – они запретили иностранцам и лицам с двойным гражданством владеть более 20 процентами в компаниях – учредителях российских СМИ.

У Кудрявцева до покупки доли в "Ведомостях" было гражданство Израиля, от которого он потом отказался, но не мог подтвердить этот факт документально, поскольку в Израиле отсутствует сама форма такого подтверждения. В феврале 2017 года Кудрявцев был лишен российского гражданства: МВД приняло такое решение, обосновав это тем, что при получении гражданства Кудрявцев якобы использовал подложные документы или заведомо ложные сведения.