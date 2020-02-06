Брата Тельмана Исмаилова осудили на 17 лет по делу об убийстве

Московский областной суд в четверг приговорил к 17 годам колонии строгого режима Рафика Исмаилова, брата бизнесмена Тельмана Исмаилова, бывшего владельца Черкизовского рынка в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс".

Исмаилова признали виновным в убийстве и незаконном обороте оружия. С него также взыскано более 4 миллионов рублей.

Суд посчитал доказанным, что Рафик Исмаилов в 2016 году был одним из соучастников убийства в Подмосковье двух предпринимателей – владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино моторс" Юрия Брилева.

Непосредственным исполнителем убийства, по версии следствия, был Мехман Керимов. Он был осуждён ранее и получил меньший срок, чем Исмаилов, – 13 лет колонии.

По этому же делу в качестве обвиняемого проходит и Тельман Исмаилов. Он объявлен в розыск, как и ещё один брат – Вагиф Исмаилов. Сообщалось, что они находятся за границей.

Тельман Исмаилов – основатель группы АСТ, бывший владелец закрытого в 2009 году Черкизовского рынка. В СМИ неоднократно публиковались утверждения о его связях с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. В 2015-м бизнесмен был признан банкротом, а в 2017 году заочно арестован по делу об убийстве Савкина и Брилева. Его защита настаивает на его невиновности.