Американизация РФ. Исключая импичмент

Почему в России в принципе невозможно представить процедуру импичмента президента, такой, как она случается в США? Почему МакДональдс - можно, а импичмент - нет? Что пришло в Россию из США? А что никогда не пробьется сквозь ее стены? В гостях аналитик Фонда Карнеги Андрей Колесников (Россия), писатель Александр Генис и журналист Дэвид Саттер (оба США). Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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