Суд впервые отказался штрафовать главу "Мемориала"

Суд в Москве впервые отказался штрафовать главу международного общества "Мемориал" Яна Рачинского по обвинению в нарушении закона об "иностранных агентах". Дело прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения, сообщает "МБХ медиа".

Ранее Рачинский девять раз был оштрафован по той же статье.

Десятый протокол был составлен из-за публикации блога "Мемориала" на сайте "Эха Москвы". Главный редактор сайта Виталий Рувинский объяснил в суде, что материалы на сайте публикуют сотрудники "Эха", просто копируя их из первоисточников. Поэтому "Мемориал" не имеет отношения к публикации.

Истцом в суде выступал Роскомнадзор. Пока неясно, будет ли он подавать апелляцию.

Всего в отношении "Мемориала", Международного Мемориала и их руководителей было составлено 28 протоколов из-за обвинений в отсутствии маркировки "иностранный агент" в их публикациях в интернете. По 24 из них судами были наложены штрафы, общая сумма которых приблизилась к пяти миллионам рублей. Суд по 25-му протоколу впервые завершился в пользу "Мемориала".

Ранее адвокаты "Мемориала" отмечали, что правонарушений со стороны организации нет, поскольку маркировка иностранного агента есть на сайтах "Мемориала" и на страницах в соцсетях. Но в Роскомнадзоре считают, что нужно маркировать каждую публикацию.

"Мемориал" запустил кампанию в интернете по сбору средств на выплату штрафов. Организация также намерена обжаловать все вынесенные решения о штрафах, а в случае отказа – дойти до Европейского суда по правам человека.