"Мемориал" сообщил о похищении четырёх человек в Чечне

В селе Гехи Урус-Мартановского района Чечни неизвестные похитили четырёх местных жителей. Об этом сообщает правозащитный центр "Мемориал" со ссылкой на очевидцев произошедшего.

Молодых людей Мовсара Вахаева, Абдуллу Зайраева, Зелимхана Кулаева и Ахмеда Сатаева 5 февраля силой посадили в две легковые машины и увезли в неизвестном направлении. Родственники похищенных успели заснять на телефон, как схватили Зайраева и Вахаева. О судьбе пропавших молодых людей ничего неизвестно.

В конце января стало известно, что в Чечне задержали 25 человек по подозрению в распространении фотоколлажа с изображением главы республики Рамзана Кадырова, на котором он предстаёт в одеянии православного священника. Чеченская полиция доставила всех в изолятор временного содержания отдела МВД по Шалинскому району. Отмечается, что на задержанных не составляли никаких протоколов, а просто избили. При этом среди них были не только те, кто рассылал коллаж, но и получатели.