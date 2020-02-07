Путин подписал указ о выплате ветеранам 75 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны в честь 75-летия Победы. Её получат россияне, проживающие в России, Латвии, Литве и Эстонии. Об этом сообщается на сайте Кремля.



Cогласно тексту указа, инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто, вдовам или вдовцам военнослужащих, погибших в период войн с Финляндией и с Японией, Великой Отечественной войны, вдовам или вдовцам умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны выплатят по 75 тысяч рублей. Труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто получат по 50 тысяч рублей.

Согласно последним данным, в России проживают более 60 тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также свыше 760 тысяч тружеников тыла.

По словам главы Пенсионного фонда России Максима Топилина, на выплаты ветеранам потребуется почти 60 миллиардов рублей.

В 2019 году Путин подписал указ о ежегодных выплатах ветеранам- ко Дню Победы они будут ежегодно получать по 10 тысяч рублей. О том, что в этом году ветеранам Великой Отечественной войны вылатят по 75 тысяч рублей Путин заявил в конце января на встрече с представителями общественных патриотических объединений в Санкт-Петербурге.

В 2008 году в России были приняты поправки в закон «о ветеранах» правительство обещало до 2016 года обеспечить жильем участников войны 1941-1945 годов. Однако это обещание до сих пор не выполнено, а срок его исполнения ежегодно переносился. В российских регионах до сих пор остались те, кто стоит в очереди за социальной поддержкой, а часть ветеранов и вовсе не воспользовалась льготами.



