Деньги в обмен на детей. "Демографические" инициативы Путина

К чему могут привести очередные "демографические" инициативы президента России? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

За анонсированной в послании Владимира Путина Федеральному собранию конституционной реформой и последовавшей вслед за этим отставкой правительства первая часть выступления в информационном пространстве несколько отошла на второй план. И очень жаль, поскольку речь шла ни много ни мало о судьбах Родины.

– Судьба России, её историческая перспектива зависит от того, сколько нас будет (хочу содержательную часть начать именно с демографии), зависит от того, сколько детей родится в российских семьях через год, через пять, десять лет, какими они вырастут, кем станут, что сделают для развития страны и какие ценности будут для них опорой в жизни. Сегодня нас почти 147 миллионов человек. Но мы вступили в сложный, очень сложный демографический период. Его особенность в том, что благодаря мерам, которые мы приняли начиная с середины 2000-х годов, нам удалось добиться положительных результатов в демографии. И даже выйти на естественный прирост населения. Потому и школьников у нас становится всё больше. Но семьи-то сейчас создают малочисленные поколения 90-х годов. Число рождений вновь падает. Вот в чём напряжённость демографического периода, через который проходит сегодня Россия. Такой ключевой показатель, как суммарный коэффициент рождаемости, то есть число рождений, приходящихся на одну женщину, в 2019 году составил, по предварительной оценке, 1,5. Много это или мало? Для нашей страны – мало. Да, это примерно то же самое, что и во многих европейских странах. Но для нашей страны – мало, – заявил президент.

Полная видеоверсия программы:

Материнский капитал снова начнут индексировать на размер инфляции

А дальше Владимир Владимирович рассказал о целом комплексе мер, направленных на стимулирование рождаемости. Малообеспеченные семьи с детьми, которые уже сейчас начали получать пособия на детей до трех лет, будут получать их до того момента, когда детям исполнится семь и они пойдут в школу. В школе детям должны быть обеспечены горячие обеды. Размер пособий с нынешних трех с половиной тысяч рублей может быть увеличен до размеров прожиточного минимума в тех регионах, где семьи проживают. Плюс льготная ставка по ипотеке на весь срок действия кредита и помощь для желающих начать свое дело.

Но основной упор сделан на материнский капитал. Срок действия программы продлен до 2026 года. Материнский капитал снова начнут индексировать на размер инфляции, а выделять будут уже за рождение первого ребенка. После рождения второго капитал будут увеличивать еще на 150 тысяч рублей.

Высказывать сегодня такого рода сомнения чревато попаданием в новую для российского общества категорию моральных уродов

Если честно, то сегодня, в первой четверти XXI века я совсем не вижу никакой связи между численностью населения и экономической, военной, технологической или любой другой мощью страны. Вот американцев на миллиард с лишним меньше, чем китайцев или индусов, – и ничего, как-то справляются. Более того, "китайское экономическое чудо" по времени совпало с реализацией политики "одна семья – один ребенок", и это не случайное совпадение. Правда, высказывать сегодня такого рода сомнения чревато попаданием в новую для российского общества категорию моральных уродов. Об этом Путин говорил на своей встрече с ветеранами, где он обещал к 75-летию победы в Великой Отечественной войне перевести ветеранам войны по 75 тысяч рублей, а труженикам тыла – по 40 тысяч.

– Я выступал совсем недавно с Посланием, и большая часть этого Послания посвящена была поддержке семей с детьми, – потрясающе, я никогда не мог этого даже себе представить: оказывается, появились те [люди] и сейчас распространяют своё мнение, что не надо государству в таком объёме поддерживать семьи с детьми. Это удивительно просто, но это есть. Надо просто не запрещать им говорить, а надо показать, что это за люди – какие-то моральные уроды на самом деле, – сказал на встрече с ветеранами Владимир Путин.

Ну что же, давайте разбираться, кто у нас уроды моральные, а кто – аморальные. Если исходить из того, что новое правительство продолжит облагать население и бизнес все новыми поборами и податями, загоняя людей в долги перед банками, а предпринимателей вынуждая искать страны с более благоприятной средой для приложения их талантов, то Путин в чем-то, видимо, прав. Выступать против того, чтобы государство вернуло людям относительно небольшую часть того, что с них же и собрало, либо глупо, либо цинично.

Почти так же цинично, как разглагольствовать о горячих обедах в российских школах после того, как в результате антисанкций рацион питания россиян, в том числе и детей, существенно ухудшился. Или платить ветеранам по 75 тысяч рублей к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, предоставив перед этим "Роснефти" налоговые льготы, размер которых практически совпадает со всеми дополнительными расходами бюджета на все социальные инициативы, озвученные в послании.

Что-то мне подсказывает, что на этом российская экономика и закончится

Но вернемся к государственным мерам стимулирования деторождения, а речь идет именно об этом, и Путин прямо говорит об этом в своем послании. Давайте на минуту представим, что будет, если, вопреки всем прогнозам и ожиданиям, государственная политика принесет свои плоды и российские женщины детородного возраста в едином порыве побросают работу, наплюют на карьеру и кинутся рожать. В погоне за материнским капиталом, льготной ипотекой и детскими пособиями в размере трех с половиной тысяч рублей в месяц или даже в размере потребительского минимума того региона, в котором они проживают.

Что-то мне подсказывает, что на этом российская экономика и закончится. В России парадоксальным образом, несмотря на относительно низкий уровень жизни, очень низкий уровень безработицы и дефицит трудовых ресурсов, который только усугубляется из-за старения населения и роста нагрузки на работников со стороны пенсионеров. А если эта нагрузка ляжет исключительно на хрупкие мужские плечи, да еще и усилится за счет того, что к пенсиям прибавятся детские пособия и прочие выплаты, вся система социальной поддержки может приказать долго жить. Как это уже однажды случилось в 90-е годы.

Сначала нужно заниматься созданием социальной и прочей инфраструктуры, а только потом приступать к стимулированию рождаемости

Более того, материнский капитал и детские пособия – это только вершина айсберга. Если власти действительно пекутся о человеческом капитале, в случае планируемого роста рождаемости налогоплательщикам придется раскошелиться на дополнительные школы и детские дошкольные учреждения, детские поликлиники, подготовку врачей и педагогов. Снова встанет проблема обеспеченности жильем, и никакой материнский капитал эту проблему не решит. И по-хорошему, сначала нужно заниматься созданием социальной и прочей инфраструктуры, а только потом приступать к стимулированию рождаемости.

При этом система социальной поддержки и сейчас, если верить отставленному правительству, существует на грани. Достаточно вспомнить и конфискованные, и потраченные пенсионные накопления. И регулярный отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам, и все прочие песнопения на тему "денег нет, но вы держитесь". Деньги, оказывается, все-таки есть. Сегодня. Но, как справедливо заметила одна моя знакомая вполне себе фертильного возраста, сегодня у государства деньги есть, а завтра кончатся. Ребенка же обратно не засунешь.

Качество человеческого капитала от этого никак не улучшится. Скорее, наоборот

Есть еще один аргумент против дополнительных стимулов, направленных на повышение рождаемости. Если для благополучных семей ни материнский капитал, ни детские пособия (даже если они достигнут размеров прожиточного минимума) серьезным аргументом при планировании рождения ребенка не являются, то для маргинальных семей повышается соблазн сделать детей дополнительным, а то и основным источником дохода. И если определенная часть общества начнет рожать детей за деньги, которые обещает государство, население России, возможно, и вырастет. Вот только качество человеческого капитала от этого никак не улучшится. Скорее, наоборот.

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