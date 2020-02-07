Администрация США обсуждает возможные санкции против "Роснефти"

Соединённые Штаты оценивают возможность введения санкций против госкорпорации "Роснефть" - крупнейшей российской нефтяной компании. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Вашингтоне. Причина возможных санкций - тесные отношения "Роснефти" с властями Венесуэлы, которые Вашингтон считает нелегитимными. "Роснефть", в частности, сотрудничает с венесуэльской государственной компанией PDVSA, которая находится под санкциями США.

Bloomberg отмечает, что в администрации США нет единства по вопросу о санкциях против "Роснефти". Советник президента по национальной безопасности Роберт О.Брайен подтвердил, что США "внимательно изучают" возможные меры по отношению к "Роснефти" и могу принять их "в ближайшее время". Ряд представителей Министерства финансов, однако, опасается, что включение в санкционный список столь крупной компании приведёт к хаосу на мировом рынке нефти и резкому росту цен на топливо.

Представители администрации Трампа в последние дни заявляют, что намерены в ближайший месяц резко усилить давление на венесуэльского президента Николаса Мадуро. США считают его узурпатором, а временным президентом считают лидера оппозиции и главу парламента Хуана Гуайдо. Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео недавно встречались с ним, а Трамп пообещал скорое завершение "тирании Мадуро" в своём послании к Конгрессу 4 февраля.

Противостояние в Венесуэле продолжается уже более года. США и большинство стран Запада признали лидером страны Гуайдо, но реальная власть остаётся у Мадуро, поддержанного в том числе Москвой.

Доходы от продажи нефти - главный источник финансовых поступлений правительства Мадуро. Покупателем венесуэльской нефти выступает в том числе "Роснефть". В обмен на сырую нефть она также поставляет Каракасу бензин и дизельное топливо. Кроме того, "Роснефть" имеет с PDVSA совместные предприятия, а также предоставила этой компании крупный кредит. Глава "Роснефти" Игорь Сечин неоднократно посещал Венесуэлу.

Глава МИД России Сергей Лавров, который посетит Каракас в ближайшее время, заявил, что Россию "не пугают" возможные новые санкции. Он также сказал, что США "науськивают" другие страны против России и Китая.